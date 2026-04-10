समर डील्स में हल्की आरामदायक शिफॉन साड़ियों की शॉपिंग पर पाएं आकर्षक छूट
Amazon पर शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, इस समय सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। गर्मी में हल्की साड़ियों की तलाश है, तो इन्हें एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी मेरी तरह हल्की आरामदायक साड़ियों की तलाश है, तो ये लेख आपके लिए है। Amazon पर शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है। डेली वियर से लेकर वर्क वियर तक इन्हें आराम से करी कर सकती हैं। इन्हें कैरी करना बेहद आसान है, शिफॉन की हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मियों में आपको रिलैक्स और फ्रेश रखती है। शिफॉन फैब्रिक डेलिकेट होती है, इसलिए ये मार्केट में थोड़ी महंगी आती है। पर चिंता न करें, Amazon की इन साड़ियों पर 80% से अधिक छूट उपलब्ध है। इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
कम बजट में शिफॉन साड़ी चाहिए तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। शादी सीजन शुरू होने वाला है, आप इन्हें छोटे-मोटे वेडिंग फंक्शंस में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 78% के ऑफ पर ऑर्डर करें।
SIRIL की ये फ्लोरल प्रिंटेड शिफॉन साड़ी का लुक मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका डिजाइन और कलर दोनों ही रिफ्रेशिंग है, जो समर्स में तरोताजगी का एहसास बनाए रखेंगे। अगर आपको भी साड़ियां पसंद हैं, तो गर्मी में इन्हें अवॉइड करने की जगह ऐसी हल्की और आरामदायक साड़ियां चुने। इस साड़ी का कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। इसके साथ आप अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए इस साड़ी से बेहतर और कुछ भी नहीं! शिफॉन की हल्की और आरामदायक फैब्रिक पूरे दिन कंफर्ट का एहसास बनाए रखती है। ये प्लेन साड़ी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। तो क्यों न इन्हें 83% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
सिंपल ट्रेडिशनल लुक के लिए ये साड़ी परफेक्ट रहेगी। शादी सीजन शुरू हो रहा है, वेडिंग फंक्शंस में या फिर पूजा और अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। समर्स में ऐसी हल्की साड़ियां बॉडी को रिलैक्स रखती हैं और आपके लिए इन्हें मैनेज करना भी आसान हो जाता है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
इस फ्लोरल प्रिंटेड शिफॉन साड़ी का लुक कमाल का है। इस साड़ी का लुक रिफ्रेशिंग है, जो गर्मियों में तरोताजगी का एहसास देगा। इसमें कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सभी पर 83% का ऑफ मिल जाएगा। वर्क वियर से लेकर पूजा हो या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर समर सीजन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
पिंट्रेस्ट लुक चाहिए तो ये साड़ी ट्राई करें। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट बेहद आकर्षक हैं। इसका कलर भी यूनीक है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। समर्स में ऐसे रंग महिलाओं को काफी पसंद आते हैं। इसकी शिफॉन फैब्रिक हल्की और हवादार है, समर्स में इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल किया जा सकता है। इस साड़ी को मैनेज करना भी बेहद आसान है। चाहे इन्हें जितनी बार वॉश करें, इसकी फैब्रिक को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
Mirchi Fashion की इस शिफॉन साड़ी पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। इसके लुक को महिलाओं ने काफी अप्रिशिएट किया है। अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो इस साड़ी से बेहतर और कुछ भी नहीं। खासकर वर्किंग महिलाओं को ये बेहद पसंद आएगा। इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी का कलर और प्रिंट दोनों रिफ्रेशिंग है, जो इसे गर्म मौसम के लिए एक खास विकल्प बनाता है। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा।
Mirchi fashion की शिफॉन साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर बने पत्तियों के डिजाइन इसे समर्स के लिए बेस्ट विकल्प बनाते हैं। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं चाहे तो इन्हें आराम से ट्रेडिशनल इवेंट्स में कैरी किया जा सकता है। ये एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। अगर आप भी गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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