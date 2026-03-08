बजट फ्रेंडली प्रिंटेड कुर्ता सेट्स की खोज में मुझे मिलें ये 8 विकल्प, आप भी ट्राई करें

गर्मी में कॉटन के प्रिंटेड कुर्ता सेट्स का डिमांड काफी बढ़ जाता है और मार्केट में इनके प्राइस भी काफी हाई होते हैं। पर यहां आपको ये सभी कुर्ता सेट्स बजट फ्रेंडली धाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

गर्मियां शुरू होते ही कॉटन कुर्ता की मेरी शॉपिंग शुरू हो जाती है। मुझे अलग-अलग प्रिंट के खूबसूरत कुर्ते बेहद पसंद हैं, जिनकी तलाश मुझे Amazon पर ले आई। यहां कॉटन के हल्के और मुलायम फैब्रिक से तैयार कई खूबसूरत प्रिंटेड कुर्ते मिलेंगे, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। सभी पर 50 से 80% तक का ऑफ मिल जाएगा। इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इनकी फैब्रिक भी कमाल की है और लोगों ने भी इन्हें बेहद पसंद किया है। सभी पर अच्छे रिव्यू आए हैं, तो अगर आपको भी प्रिंटेड कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो ये 8 विकल्प जरूर ट्राई करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कांबिनेशन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही कंफर्टेबल है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक है। अगर आप ऑफिस जाती हैं, तो इसे वर्क वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेंगे।

Arayna ब्रांड का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट पर खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जिसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इसकी फैब्रिक 100% कॉटन है, गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग और शॉपिंग के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। साथ ही ये हवादार भी है, तो पसीने की चिंता न करें।

गर्मी में आरामदायक वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस वर्क वियर कुर्ता सेट का रंग और प्रिंट दोनों आकर्षक हैं, इन्हें जरूर ट्राई करें। खासकर इसकी फैब्रिक बेहद आरामदायक और हवादार भी है। हवा का बहाव पसीना जमा होने से रोकता है, आप इन्हें बेफिक्र होकर गर्मी में कैरी कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएगा, सभी पर 74% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है।

Nermosa ब्रांड के इस कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक हवादार और हल्की है, इन्हें लंबे घंटों तक आराम से कैरी कर सकती हैं। ये न केवल देखने में खूबसूरत है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है। गर्मी में रोजाना घर पर कैरी करना हो या ऑफिस में, ये पूरी तरह आरामदायक रहेगा। वहीं कस्टमर्स ने इन्हें काफी पसंद किया है, और इस पर 4.1 की रेटिंग दी है।

Amayra का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट एक आकर्षक समर वियर आउटफिट है। इसपर यूनीक और अट्रैक्टिव फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसे महिलाओं का पसंदीदा बनाते हैं। अगर आपको भी प्रिंटेड सलवार सूट पसंद हैं, तो ये सिंपल और स्टाइलिश कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। ये सभी बॉडी टाइप की महिलाओं पर अट्रैक्टिव लगेगा। वहीं इस समय ये 69% के ऑफ पर उपलब्ध है।

PARTHVI ब्रांड का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता सेट का कलर काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि, इसमें अन्य 5 कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। कम बजट में आरामदायक और खूबसूरत कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें।

फ्लोरल प्रिंटेड इस कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अनारकली पैटर्न में इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इसे अच्छी रेटिंग भी दी है। अगर आप भी लंबे समय से कुर्ता सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस पर मिल जाएंगे।

ARAYNA ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है। इसकी प्रीमियम फैब्रिक लोगों को काफी पसंद आई है और इसे समर्स के लिए बेस्ट विकल्प बताया जा रहा है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 72% का ऑफ मिल रहा है। हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट को आप बजट फ्रेंडली प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।