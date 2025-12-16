Hindustan Hindi News
ऑफ-शोल्डर ब्लाउज के साथ टैसल साड़ी पहनने का तरीका, शिवांगी जोशी से सीखें!

संक्षेप:

टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपने स्टाइलिश और ग्रेसफुल फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका टैसल साड़ी लुक फैन्स के बीच खूब वायरल हो रहा है।

Dec 16, 2025 03:16 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
शिवांगी जोशी ने इस बार ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ कैरी कर फैशन लवर्स का दिल जीत लिया है। तस्वीरों में वह डीप ब्लू टैसल साड़ी में नजर आ रही हैं जिस पर हल्का गोल्डन और मल्टीकलर वर्क इसे रॉयल टच देता है। साड़ी का टैसल डीटेलिंग लुक में मूवमेंट और एलिगेंस दोनों जोड़ रहा है जो इसे पार्टी और फेस्टिव वियर के लिए परफेक्ट बनाता है। साड़ी के साथ शिवांगी ने ऑफ-शोल्डर ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके पूरे लुक को बेहद स्टाइलिश और बोल्ड बना रहा है। ब्लाउज का फिट और डिजाइन साड़ी के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए मॉडर्न अपील देता है। जानें उनके लुक की खास बातें-

साड़ी का कलर और फैब्रिक

  • शिवांगी जोशी की डीप ब्लू टैसल साड़ी बेहद रिच और एलिगेंट नजर आ रही है।
  • सॉफ्ट, फ्लोई फैब्रिक लुक को ग्रेसफुल मूवमेंट देता है।
  • बॉर्डर पर किया गया गोल्डन और मल्टीकलर वर्क साड़ी को फेस्टिव टच दे रहा है।

टैसल डीटेलिंग का फैशन स्टेटमेंट

  • साड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी टैसल डीटेलिंग, टैसल्स चलते-फिरते लुक में ड्रामा और चार्म जोड़ रहे हैं।
  • यह डिजाइन साड़ी को सिंपल से डिजाइनर लुक में बदल देता है।

ऑफ-शोल्डर ब्लाउज का मॉडर्न ट्विस्ट

  • शिवांगी ने साड़ी के साथ ऑफ-शोल्डर ब्लाउज चुना है और इसका स्ट्रक्चर्ड फिट लुक को बोल्ड लेकिन एलिगेंट बनाता है।
  • ट्रेडिशनल साड़ी के साथ मॉडर्न ब्लाउज का कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड दिखता है।

ज्वेलरी सिलेक्शन

  • लुक को कम्प्लीट करने के लिए शिवांगी ने स्टेटमेंट ईयररिंग्स, हाथ में मिनिमल बैंगल्स और स्टाइलिश रिंग वियर की है।
  • भारी नेकपीस से दूरी रखकर लुक को क्लीन और क्लासी रखा गया है।

हेयरस्टाइल डीटेल्स

  • सेंटर पार्टिंग सॉफ्ट वेव्स शिवांगी के फेस कट को खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं।
  • हेयर स्टाइल साड़ी और ब्लाउज दोनों के साथ परफेक्ट बैलेंस बना रहा है।

मेकअप लुक

  • न्यूड और ग्लोइंग बेस मेकअप, सॉफ्ट आई मेकअप और नेचुरल आईब्रोज बहुत खिल रहे हैं।
  • लिप्स पर सटल पिंक/न्यूड शेड जो ओवरऑल लुक को फ्रेश रखता है।

फैशन टिप: अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन, फेस्टिव पार्टी, रिसेप्शन या फिर कॉकटेल इवेंट के लिए ऐसी साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो शिवांगी जोशी का यह टैसल साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है। ऑफ-शोल्डर या स्टाइलिश ब्लाउज के साथ ऐसी साड़ी आपको ट्रेडिशनल के साथ-साथ ट्रेंडी भी दिखाएगी। टैसल साड़ी पहन रही हैं तो ब्लाउज डिजाइन और ज्वेलरी को सिंपल रखें, ताकि साड़ी की डीटेलिंग खुद ही स्टेटमेंट बना सके।

Shivangi Joshi Fashion Tips

