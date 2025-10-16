Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनShivangi Joshi Gorgeous look in Golden Red Embellished Lehenga See Photos

शिवांगी जोशी का रॉयल लुक वायरल, गोल्डन-रेड लहंगे में दिखीं बेहद खूबसूरत!

संक्षेप: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपने ट्रेंडी स्टाइल के चलते हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। इस बार भी उनका गोल्डन-रेड लहंगा लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।

Thu, 16 Oct 2025 04:40 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
शिवांगी जोशी का रॉयल लुक वायरल, गोल्डन-रेड लहंगे में दिखीं बेहद खूबसूरत!

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ना केवल दमदार एक्टिंग से बल्कि अपने फैशन सेंस से भी फैंस को इंप्रेस करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक गोल्डन और रेड रोज एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे में फोटोशूट करवाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनका यह पारंपरिक लुक फेस्टिव और वेडिंग सीज़न के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है। गोल्डन बेस पर रेड रोज फ्लोरल डिटेलिंग, हैवी बॉर्डर और स्टाइलिश ब्लाउज़ डिजाइन ने उनके एथनिक स्टाइल को एक रॉयल टच दिया है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीज़न में पारंपरिक और ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो शिवांगी का यह लहंगा स्टाइल आपके लिए एक परफेक्ट फैशन गाइड साबित हो सकता है।

शिवांगी का खूबसूरत लहंगा, स्टाइलिंग और फैशन टिप्स

  • लहंगे पर की गई रेड रोज हैंड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेन वर्क इसे रिच और फेस्टिव लुक देते हैं, गोल्डन शेड स्किन टोन को ग्लोइंग लुक देता है। ब्लाउज़ डिजाइन भी शानदार है, स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ स्लीवलेस ब्लाउज़ इसे मॉडर्न लुक दे रहे हैं। वहीं, बैक में टाई-अप डिटेलिंग और गोटा वर्क ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है।
  • दुपट्टे का ड्रेप भी एकदम स्टाइलिश है। गोल्डन नेट दुपट्टे पर रेड बॉर्डर और फ्लोरल बूटियां हैं जो लुक में चार चांद लगा रहे हैं। स्टाइलिंग की बात करें तो शिवांगी ने अपने लुक को मिनिमल रखा है। लाइट मेकअप और स्टेटमेंट ईयरिंग्स बहुत फब रहे हैं। वहीं, हाथों में लाल चूड़ियां और बालों में लाल गुलाब पूरे लुक में आकर्षण का केंद्र हैं।

शिवांगी का यह गोल्डन-रेड लहंगा ट्रेडिशन और ग्लैमर का बेहतरीन संगम है। यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो भारतीय एथनिक वियर में फ्यूजन टच चाहती हैं। अगर आप दिवाली या शादी सीज़न में एक रिच और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो शिवांगी का यह फैशन स्टाइल जरूर ट्राई कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:पेट निकला हुआ है तो भूलकर भी ना लें ऐसे कुर्ते, और भी ज्यादा मोटी लगेंगी!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Shivangi Joshi Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।