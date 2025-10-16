शिवांगी जोशी का रॉयल लुक वायरल, गोल्डन-रेड लहंगे में दिखीं बेहद खूबसूरत!

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ना केवल दमदार एक्टिंग से बल्कि अपने फैशन सेंस से भी फैंस को इंप्रेस करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक गोल्डन और रेड रोज एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे में फोटोशूट करवाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनका यह पारंपरिक लुक फेस्टिव और वेडिंग सीज़न के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है। गोल्डन बेस पर रेड रोज फ्लोरल डिटेलिंग, हैवी बॉर्डर और स्टाइलिश ब्लाउज़ डिजाइन ने उनके एथनिक स्टाइल को एक रॉयल टच दिया है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीज़न में पारंपरिक और ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो शिवांगी का यह लहंगा स्टाइल आपके लिए एक परफेक्ट फैशन गाइड साबित हो सकता है।