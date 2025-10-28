सूट में बेहद प्यारी लगती हैं पंजाबी कुड़ी शहनाज, देखें उनके सबसे सुंदर लुक्स

संक्षेप: Shehnaaz Gill Punjabi Suit Looks: शहनाज के सूट लुक्स फैंस को खूब पसंद आते हैं। आने वाले वेडिंग सीजन के लिए आप भी उनके कुछ लुक्स ट्राई कर सकती हैं। यहां देखें फोटोज।

बिग बॉस 13 से अपनी पहचान बनाने वाली शहनाज कौर गिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में है। उनका चुलबुला अंदाज सभी को खूब पसंद आता है। इसके अलावा एक और चीज जिसके लोग दीवाने हैं, वो है शहनाज का सूट कलेक्शन। पंजाबी कुड़ी शहनाज सूट पहनकर जब भी कोई फोटो पोस्ट करती हैं, फैंस मानों दीवाने हो जाते हैं।उनकी फैशन सेंस और सूट को कैरी करने का अंदाज बहुत ही कमाल होता है। आप भी चाहें तो अपने वॉर्डरोब में शहनाज जैसे सूटों का कलेक्शन शामिल कर सकती हैं। आइए उनके कुछ पॉपुलर लुक्स देखते हैं।

सॉफ्ट पिंक कुर्ता सेट

पेस्टल पिंक शेड में शहनाज का ये सूट काफी खूबसूरत है। ये पाकिस्तानी फिट वाला सूट है, जो थोड़ा लूज साइड पर है। इसकी कुर्ती थोड़ी शॉर्ट है और पैंट्स काफी फैंसी। स्लीव्स, बॉर्डर और मोहरी पर काफी सुंदर सा कट वर्क है। वहीं सिल्वर रंग की कढ़ाई से रंग और भी ज्यादा खिलकर आ रहा है। कुछ ट्रेंडी और मिनिमल सा वियर करना चाहती हैं, तो ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।

ब्राइट येलो सूट

ब्राइट येलो शेड आपको सबसे अलग हटकर दिखाती है। इसके सतह गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो और भी खूबसूरत लगता है। शहनाज की तरह आप अंगरखा पैटर्न वाला सूट ले सकती हैं। ये काफी रॉयल लगता है। किसी भी फंक्शन में आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। लुक बैलेंस रहे, इसके लिए शहनाज की तरह हल्का पिंकिश मेकअप ट्राई करें।

ऑरेंज और रानी पिंक कुर्ता सेट

शहनाज का ये ऑरेंज और रानी पिंक शेड का कुर्ता सेट फैंस को काफी पसंद आया था। एक तो ये कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव था, वहीं शहनाज ने इसे जिस ढंग में कैरी किया था, वो भी शानदार था। नोज पिन, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां, स्टेमेंट्स इयरिंग्स के साथ इतना प्यारा ट्रेडिशनल लुक आया था, जिसे आप भी आने वाले वेडिंग सीजन ट्राई कर सकती हैं।

वॉर्डरोब में जरूर हो एक वेलवेट का सूट

वेलवेट का सूट काफी रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। ऐसे में एक सूट तो आपके वॉर्डरोब में होना बनता है। शहनाज की तरह आप वाइन और गोल्डन रंग का क्लासी एलिगेंट कॉम्बो चूज कर सकती हैं। वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, उसमें ये सूट बहुत ही आराम से कैरी किए जा सकते हैं।

