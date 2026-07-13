मानसून की चिपचिपी गर्मी को कहें अलविदा: आरामदायक एहसास के लिए खरीदें कॉटन के फ्लोरल कॉटन कुर्ता सेट्स
गर्म मौसम में हल्के हवादार फ्लोरल कुर्ता सेट्स शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। विशेष रूप से मानसून की गर्मी में ये आपको पूरी तरह रिलैक्स रखेंगे!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बरसात की चिपचिपी गर्जी झेलना मुश्किल हो गया है, तो इस बार कॉटन के फ्लोरल कुर्ता सेट्स ट्राई करें! कॉटन के हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल कुर्ता सेट शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। इन कुर्ता सेट में हवा का बहाव बना रहता है, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता। मानसून की ह्यूमिडिटी के कारण अधिक पसीना आता है और त्वचा हमेशा चिपचिपी रहती है। ऐसे में इस तरह के कुर्ता सेट पसीना अवशोषित करते हैं और हवा का बहाव भी बनाए रखते हैं, जिससे शरीर को ठंडक मिलता है। Amazon पर कॉटन के फ्लोरल कुर्ता सेट की वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आधे से कम दाम में आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
1. Arayna Women's Pure Cotton Block Printed Ethnic Wear Kurta Set with Palazzo & Dupatta
Arayna ब्रांड का फ्लोरल कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसका रिफ्रेशिंग रंग बेहद आकर्षक है, साथ ही प्रिंटेड कॉटन दुपट्टा भी कमाल का लुक दे रहा है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट रिफ्रेशिंग हैं, जो पूरे दिन तरोताजगी का एहसास बनाए रखते हैं। तो फिर इंतज़ार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें 67% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
हल्की हवादार फैब्रिक इसे आरामदायक विकल्प बनाती है।
कम दाम में बेहतरीन कंफर्ट मिलेगा।
प्योर कॉटन का दुपट्टा गर्मी में आरामदायक एहसास देगा।
हल्का रंग जिससे गर्मी आकर्षित नहीं होती।
मानसून की चिपचिपी गर्मी में क्या पहने और क्या नहीं ये समझाना मुश्किल है, तो Amayra ब्रांड का ये कुर्ता सेट ट्राई करें। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस हल्के हवादार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक लग रहे हैं। मानसून में शरीर का संतुलन बनाए रखना है, तो इस तरह के हवादार कुर्ता सेट बहुत जरूरी हो जाते हैं। अन्यथा त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसे कस्टमर्स ने बेहद पसंद किया है। साथ ही इसकी फैब्रिक और फिटिंग को भी अप्रिशिएट किया है।
क्यों खरीदें:
एक बेहतरीन ऑफिस वियर आउटफिट है।
100% कॉटन फैब्रिक इसे आरामदायक विकल्प बनाती है।
मानसून की नमी में पसीना अवशोषित करता है।
सुंदर रंग और डिजाइन इसे युनिक बनाते हैं।
Arayna ब्रांड के कॉटन कुर्ता सेट पर बने रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसका रंग और डिजाइन दोनों ही आकर्षक है। अगर आपको भी V नेक डिजाइन पसंद आता है, तो ये कुर्ता सेट जरूर खरीदें! ब्लू रंग के कुर्ते पर बने कंट्रास्ट में फ्लोरल डिजाइन आप सभी के लुक में चार चांद लगा देंगे। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो मानसून की गर्मी झेलने में आपकी मदद करेगी। खासकर जिन महिलाओं को अधिक पसीना आता है, उनके शरीर से पसीना अवशोषित करती है और ठंडक का एहसास बरकरार रखती है।
क्यों खरीदें:
प्योर फैब्रिक से तैयार आउटफिट बेहद आरामदायक है।
ऑफिस में लंबे घंटों तक पहनने के लिए अच्छा विकल्प है।
इसे रंगों के कंबीनेशन और बेहतरीन फिटिंग के लिए जाना जाता है।
हल्की हवादार फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है।
4. INDO ERA Women's Pure Cotton Printed Straight Kurta & Pant With Dupatta Set
INDO ERA की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट बेहद आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। ये देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पूरे कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। साथ ही इसकी मक्खन सी मुलायम फैब्रिक को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। हालांकि, इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपने अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
क्यों खरीदें:
कॉटन की मक्खन सी मुलायम फैब्रिक इसे आरामदायक विकल्प बनाती है।
साधारण लेकिन खूबसूरत लुक देगा।
ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी कर सकती हैं।
लंबे घंटों तक पहनने पर भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
AMAYRA ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट का लुक जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। पूरे कुर्ते पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर साधारण से हटकर कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें! इसमें हल्का हवादार कॉटन का दुपट्टा भी आएगा, जो मानसून की चिपचिपी गर्मी में पसीना पोछने के काम आएगा। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर गर्मियों में ये आपके बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। तो बिना इंतजार किए 55% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
प्योर कॉटन का हवादार कपड़ा इस आउटफिट को आरामदायक विकल्प बना रहा।
खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न तरोताजगी का एहसास देंगे।
स्लीवलेस है, इसलिए गर्मी कम लगेगी।
ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।
YASH GALLERY का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट महिलाएं किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट की ढीली ढाली फिटिंग इसे मानसून की चिपचिपी गर्मी झेलने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। इसपर बड़े-बड़े फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। साथ ही फैब्रिक क्वॉलिटी भी कमाल की है। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आया है, तो 80% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
प्योर कॉटन फैब्रिक गर्मी में हवादार विकल्प साबित होगी।
इसका रिफ्रेशिंग रंग और प्रिंट दोनों ही खूबसूरत हैं। मानसून की चिपचिपी गर्मी में हवा का बहाव बनाए रखेगी।
ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।
YASH GALLERY ब्रांड के इस कॉटन कुर्ता सेट को हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं इसकी फैब्रिक इसे मानसून फ्रेंडली विकल्प बनाती है। अक्सर बारिश की नमी के कारण त्वचा चिपचिपी हो जाती है और पसीना त्वचा पर जमा रहता है, ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मगर इस तरह के हल्के हवादार कुर्ता सेट शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं और पसीना अवशोषित करते हैं। जिससे आपको तरोताजगी का एहसास होता है।
क्यों खरीदें:
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है।
यूनीक रंग और फ्लोरल पैटर्न बेहद आकर्षक हैं।
हल्की हवादार फैब्रिक इसे आरामदायक विकल्प बनाती है।
मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
8. rytras Women Pure Cotton Printed Straight Kurta Set with Palazzo Pants - Ethnic Wear
Rytras के प्योर कॉटन कुर्ता सेट का डिजाइन देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक इतनी ही हल्की और हवादार है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट, इस कुर्ते के आकर्षण में चार चांद लगा रहे। विशेष रूप से अगर आपको सामान्य से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो ये कुर्ता सेट परफेक्ट रहेगा। मानसून की गर्मी में इसे रोजाना घर पर पहनने के साथ ही आउटिंग और ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं।
क्यों खरीदें:
कॉटन के हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार किया गया है।
ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।
सामान्य से हटकर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
सुंदर रंग और डिजाइन इसे युनिक बनाते हैं।
इसकी फैब्रिक का मक्खन जैसा एहसास आपको पसंद आएगा।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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