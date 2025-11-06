Hindustan Hindi News
लाल ब्राइडल लहंगे की जगह पहन सकती हैं ये अलग हटके शेड्स, जानें आजकल कौन से रंग कर रहे ट्रेंड!

Thu, 6 Nov 2025 12:28 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
किसी भी लड़की के लिए अपनी शादी का लहंगा बड़ा मायने रखता है। इसलिए वो पूरी रिसर्च के साथ जाती हैं, अपने लहंगे की शॉपिंग के लिए। दरअसल हर साल ब्राइडल लहंगे के ट्रेंड्स भी बदलते रहते हैं। कभी कोई खास डिजाइन ट्रेंड करता है, तो कभी कोई खास कलर। आजकल ज्यादातर ब्राइड्स कुछ अलग हटकर ट्राई करना पसंद करती हैं। इसलिए रेड लहंगे की जगह वो कुछ नई शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। अगर आप भी अपनी शादी पर लाल जोड़ा पहनने के बजाए कोई और रंग पहनना चाह रहीं हैं, तो ये कुछ शेड्स आप ट्राई कर सकती हैं।

मिंट ग्रीन कलर है ट्रेंडी ऑप्शन

Bridal Lehenga Trendy colours

अपने ब्राइडल लहंगे के लिए आप मिंट ग्रीन कलर पिक कर सकती हैं। ये शेड काफी ट्रेंडी है और बहुत ही प्यारा लुक देती है। अगर आपको मिनिमल ब्राइड वाला लुक पसंद है, तो ये कलर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा।

पर्पल लहंगा देगा अलग हटके लुक

Bridal Lehenga Trendy colours

कुछ एकदम अलग हटके ट्राई करना है, तो पर्पल ब्राइडल लहंगा पिक कर सकती हैं। ये काफी रॉयल और एलिगेंट लुक देगा। आजकल पर्पल कलर काफी ट्रेंड में भी बना हुआ है। ऐसे में आपके ब्राइडल लुक के लिए ये परफेक्ट हो सकता है।

मैरीगोल्ड ऑरेंज शेड है ट्रेंडी

Bridal Lehenga Trendy colours

2025 के वेडिंग सीजन में मैरीगोल्ड ऑरेंज कलर काफी ट्रेंड में रहने वाला है। ऐसे में आप अपने ब्राइडल लहंगे के लिए भी ये ब्यूटीफुल वाइब्रेंट शेड पिक कर सकती हैं। ये कलर काफी फेस्टिव वाइब देता है, साथ ही इसमें कॉम्प्लेक्शन भी काफी ब्राइट और फ्रेश लगता है।

आइवरी कलर का लहंगा चुनें

Bridal Lehenga Trendy colours

रॉयल और क्लासी लुक के लिए आइवरी रंग का लहंगा भी परफेक्ट चॉइस है। इसके साथ गोल्डन का कॉम्बो बहुत ही एलिगेंट लगता है। अगर आप मिनिमल लुक चाहती हैं, तो ये शेड पिक कर सकती हैं। लगभग हर स्किन टोन पर ये काफी खूबसूरत लगता है।

पिंक लहंगा देगा ब्यूटीफुल लुक

Bridal lehenga Fashion

ज्यादातर गर्ल्स को पिंक रंग बड़ा पसंद होता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो पिंक रंग का सुंदर सा लहंगा पिक कर सकती हैं। पिंक के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा एलिगेंट और क्लासी लगता है। इसमें हर लड़की की रंगत और भी निखर कर आती है।

(All Images Credit: Pinterest)

