कम जूलरी, सॉफ्ट मेकअप और साड़ी- पलक तिवारी का परफेक्ट देसी लुक
अगर आप साड़ी में एलिगेंट, सॉफ्ट और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो एक्ट्रेस पलक तिवारी से इंस्पायर्ड यह साड़ी स्टाइलिंग आपके लिए परफेक्ट है। सही ड्रेपिंग, जूलरी और मेकअप से साड़ी का चार्म कई गुना बढ़ जाता है।
साड़ी सिर्फ एक पारंपरिक परिधान नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं की शान और एलिगेंस की पहचान है। बदलते फैशन ट्रेंड्स के साथ आज साड़ी को नए और मॉडर्न अंदाज में स्टाइल किया जा रहा है जिसे यंग जनरेशन भी खुले दिल से अपना रही है। इस बदलते ट्रेंड में अगर कोई साड़ी लुक खास तौर पर चर्चा में है तो वह है एक्ट्रेस पलक तिवारी का सॉफ्ट, ग्रेसफुल और बेहद एलिगेंट साड़ी अवतार।
उनका यह लुक साबित करता है कि साड़ी में ग्लैमर दिखाने के लिए हैवी कढ़ाई या ओवरड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती। सही कलर, फ्लोई फैब्रिक, मिनिमल जूलरी और नेचुरल मेकअप के साथ साड़ी को बेहद स्टाइलिश बनाया जा सकता है। पलक तिवारी का यह साड़ी लुक खासतौर पर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में मॉडर्न टच और क्लासी अपील चाहती हैं।
पलक की तरह स्टाइल करें साड़ी, खास टिप्स!
- हल्के और सॉफ्ट कलर की साड़ी चुनें: पलक की तरह पेस्टल शेड्स ट्राई करें। जैसे स्काई ब्लू, मिंट ग्रीन या बेबी पिंक साड़ी को फ्रेश और क्लासी लुक देते हैं। इस तरह के रंग दिन के फंक्शन्स, फैमिली गदरिंग या फेस्टिव ब्रंच के लिए बेस्ट रहते हैं। हल्के रंग चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी लाते हैं।
- साड़ी का फैब्रिक रखें फ्लोई: शिफॉन, जॉर्जेट या लाइट नेट फैब्रिक साड़ी को फ्लोई और एलिगेंट बनाते हैं। इस तरह की साड़ियां ना सिर्फ पहनने में कंफर्टेबल होती हैं, बल्कि बॉडी मूवमेंट के साथ खूबसूरती से गिरती भी हैं।
- ब्लाउज डिजाइन रखें सिंपल लेकिन स्टाइलिश: साड़ी के साथ स्लीवलेस या थिन स्ट्रैप ब्लाउज लुक को मॉडर्न बनाता है। डीप नेक या स्क्वायर नेक ब्लाउज साड़ी को यंग और ट्रेंडी फील देता है, बिना ओवरड्रेस्ड लगे।
- जूलरी में अपनाएं मिनिमल अप्रोच: भारी जूलरी की बजाय ड्रॉप ईयररिंग्स या स्टेटमेंट ईयररिंग्स चुनें। कलाई में मैचिंग बैंगल्स या ब्रेसलेट्स साड़ी लुक को बैलेंस करते हैं। नेकलेस अवॉयड करके लुक को क्लीन रखा जा सकता है।
- मेकअप रखें सॉफ्ट और ग्लोइंग: साड़ी के साथ न्यूड या पीच टोन मेकअप सबसे अच्छा लगता है। हल्का आई मेकअप, ड्यूई स्किन और न्यूड लिप्स आपको नेचुरल और फ्रेश लुक देते हैं। हाईलाइटर का हल्का टच चेहरे पर एलिगेंस जोड़ता है।
- हेयरस्टाइल से पूरा करें लुक: सॉफ्ट कर्ल्स, साइड पार्टिंग या लूज वेव्स साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल टच चाहती हैं तो लो बन भी एक अच्छा ऑप्शन है।
- कॉन्फिडेंस है सबसे जरूरी एक्सेसरी: चाहे साड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस ही पूरे लुक को खास बनाता है। सही पोस्चर और स्माइल के साथ साड़ी पहनें और खुद को ग्रेसफुल महसूस करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
