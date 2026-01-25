Hindustan Hindi News
आपके साड़ी लुक को बदलकर रख देंगे ये ब्लाउज स्लीव्स डिजाइन, एक्सपर्ट से जानें कैसे चुनें!

संक्षेप:

साड़ी इन्फ्लूएंसर ऋचा ने कुछ स्लीव्स डिजाइन के बारे में बताया है, जो आपके साड़ी लुक को हमेशा के लिए बदल देंगे। इनमें से कौन सा डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है और आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, उन्होंने डीटेल में समझाया है।

Jan 25, 2026 03:24 pm IST
आपकी साड़ी बेशक कितनी महंगी हो, अगर उसका ब्लाउज पीस ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं लुक फीका ही लगता है। साड़ी स्टाइलिंग में ब्लाउज का बहुत अहम रोल है और इसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर के आप अपने लुक को और एन्हांस कर सकती हैं। अब ब्लाउज में सबसे जरूरी होती हैं उसकी स्लीव्स और नेकलाइन। आजकल स्लीव्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिससे ब्लाउज एकदम ट्रेंडी और मॉडर्न लगने लगता है। साड़ी इन्फ्लूएंसर ऋचा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ स्लीव्स डिजाइन के बारे में बताया है, जो आपके साड़ी लुक को हमेशा के लिए बदल देंगे। इनमें से कौन सा डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है और आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, उन्होंने डीटेल में समझाया है। आइए जानते हैं -

पफ स्लीव्स देती हैं क्लासी विंटेज लुक

Sleeves Designs

ऋचा बताती हैं कि पफ स्लीव्स ब्लाउज के लिए काफी पॉपुलर पैटर्न है। ये स्लीव्स आपकी साड़ी में एक फ्लेयर इफेक्ट एड करती हैं। इसके साथ ही ये आपकी अपर बॉडी में थोड़ी वॉल्यूम भी एड करती हैं। इसलिए अगर आपकी बॉडी पीयर शेप है तो आपको पफ स्लीव्स स्टिच करानी चाहिए।

बिशप स्लीव्स

Sleeves Designs

बिशप स्लीव्स थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं और बैलून की तरह हल्की फूली हुई होती हैं। ऐसी स्लीव्स आमतौर पर बोहेमियन स्टाइल ड्रेसेज में इस्तेमाल होती है। हालांकि आजकल साड़ी के ब्लाउज में भी ये ट्रेंडी स्लीव्स काफी पसंद की जा रही हैं। ये आपकी आर्म्स को स्लिम और लंबा दिखाती हैं और साथ ही पूरे आउटफिट में एक फ्लो एड करती हैं।

कोल्ड शोल्डर स्लीव्स

Sleeves Designs

कोल्ड शोल्डर स्लीव्स भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं। इन स्लीव्स में थोड़ा सा पोर्शन कट आउट होता है, जहां से आपका शोल्डर नजर आता है। लेकिन बाकी की स्लीव्स नॉर्मल ही रहती है। अगर आप साड़ी को थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी स्लीव पैटर्न आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

किमोनो स्लीव्स

Sleeves Designs

किमोनो स्लीव्स पारंपरिक जापानी आउटफिट किमोनो से इंस्पायर्ड हैं। ये थोड़ी ज्यादा वाइड और लूज होती हैं, जो काफी ट्रेंडी लुक देता है। सेम टाइम पर कंफर्टेबल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो किमोनो स्लीव्स ट्राई कर सकती हैं। ये आपकी साड़ी में थोड़ा सा मॉडर्न और ट्रेंडी ट्विस्ट भी एड करती हैं।

लेयर्ड स्लीव्स

Sleeves Designs

लेयर्ड स्लीव्स भी काफी ट्रेंडी लगती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनकी लेंथ क्या रखना चाहती हैं। ये एक रफल इफेक्ट देती हैं, जो देखने में काफी प्यारा और ट्रेंडी लगता है। लेयर्ड स्लीव्स से अपर बॉडी में एक डाइमेंशन एड होती है, जिससे ओवरऑल लुक काफी एन्हांस हो जाता है।

(All Images Credit: Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
