साड़ी ड्रैप करने के ये तरीके आज से ही छोड़ दें, हाइट दिखने लगती है छोटी
saree draping tips and tricks: साड़ी को स्टाइलिश और एफर्टलेस तरीके से वियर करने के लिए ड्रैप करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि साड़ी को काफी सारे लेडीज इस तरह से ड्रैप कर लेती हैं कि उनकी हाइट और भी ज्यादा कम दिखने लगती है। तो इन साड़ी ड्रैपिंग मिस्टेक को अवॉएड करें।
साड़ी वर्सेटाइल आउटफिट है। जिसे किसी भी ओकेजन पर पहनकर रेडी हुआ जा सकता है। साथ ही ये हर बॉडी टाइप के ऊपर जंचती है। बस इसे ड्रैप करने का सही तरीका पता होना चाहिए। काफी सारी महिलाएं साड़ी को इस तरह से बांधती हैं कि उनकी लंबी हाइट भी कम नजर आने लगती है। अगर आप भी ड्रैपिंक की इन गलतियों को करती हैं तो आज से ही बंद कर दें। फिर देखें कैसे मीडियम हाइट होने के बाद भी साड़ी पहनकर आप लंबी नजर आएंगी।
बहुत चौड़ी प्लीट्स बनाना
साड़ी को ड्रैप करना भी कला है। जब आप साड़ी की कमर पर बनी प्लीट्स को चौड़ा और फैला-फैला बनाकर रखती हैं और ये प्लीट्स भी ज्यादा होती हैं। तो ये कमर को और ज्यादा वाइड दिखाती हैं। जिससे हाइट दिखने में कम लगती है। चूंकि साड़ी पहनने पर कमर के ऊपर और नीचे का हिस्सा दो पोर्शन में नजर आने लगता है। इसलिए कमर पर बनी चौड़ी प्लीट्स कमर के साइज को बड़ा दिखाती है और हाइट कम दिखने लगती है।
कमर के नीचे तक लंबे ब्लाउज
अगर आप कमर के नीचे तक की लेंथ वाले ब्लाउज पहनती हैं तो इससे आपकी वेस्ट छिप जाती है और आपकी हाइट कम नजर आने लगती है।
साड़ी को बहुत ज्यादा नीचे से पहनना
जब आप साड़ी को बहुत ज्यादा नीचे से पहनती हैं। तो इससे आपका पैर का हिस्सा काफी छोटा नजर आने लगता है। जिससे हाइट कम दिखती है। इसलिए साड़ी को नाभि के नीचे पहनने के बजाय अपनी नाभि के पैरलल में पहने। जिससे हाइट छोटी नजर ना हटाए।
ओपन पल्लू की ये गलती
जब लेडीज पल्लू को खुला रखती हैं और पल्लू को हाथ की कलाई तक लाकर कवर किए रहती हैं तो इससे आपका ज्यादा अपर पोर्शन ढका रहता है। जिससे हाइट कम दिखती है। जब भी पल्लू को ओपन स्टाइल में रखना हो तो एल्बो के पास पल्लू को फिक्स कर लें। जिससे हाथ का थोड़ा सा पोर्शन दिखता रहे और हाइट दिखने में बैलेंस लगे।
शोल्डर प्लीट्स पतली और साड़ी की ऊंची ड्रैप
जब लेडीज साड़ी के शोल्डर प्लीट्स को बिल्कुल पतला बनाती हैं और कमर पर साड़ी को काफी ऊंचे से ड्रैप कर लेती हैं। इससे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसबैलेंस दिखता है और हाइट कम दिखती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
