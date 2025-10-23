लहंगे में कहर ढाती हैं सचिन की लाडली! इस वेडिंग सीजन आप भी ट्राई करें उनके लुक्स
संक्षेप: Sara Tendulkar’s Lehengas Looks: अगर आप भी वेडिंग सीजन के लिए लहंगा लेने की सोच रही हैं और कन्फ्यूज हैं कि कैसा लहंगा लें, तो सारा तेंदुलकर के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
लहंगा ऐसा आउटफिट है, जो वेडिंग सीजन में खूब ट्रेंड करता है। खासतौर से किसी खास की शादी हो और रंग जमाना हो, तो लहंगे से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप भी वेडिंग सीजन के लिए लहंगा लेने की सोच रही हैं और कन्फ्यूज हैं कि कैसा लहंगा लें, तो सारा तेंदुलकर के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। सारा के ट्रेडिशनल लुक्स फैंस को काफी पसंद आते हैं और लहंगे में तो उनकी चॉइस एकदम जबरदस्त है। अब चूंकि ट्रेंड के साथ फैशन भी बदलते रहता है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। तो चलिए सारा के लहंगा लुक्स देखते हैं और आपकी लहंगा शॉपिंग को जरा आसान बनाते हैं।
मिरर वर्क लहंगा
सारा की तरह आप मिरर वर्क लहंगा भी ले सकती हैं। ये बहुत सुंदर लगता है और ट्रेंडी भी। हल्के पेस्टल शेड्स में गोल्डन रंग और मिरर वर्क वाला लहंगा लें। रात के फंक्शन के लिए ये बेस्ट रहेगा। थोड़ा हेवी लहंगा लेना चाहती हैं, तो कुछ इस तरह का ले सकती हैं।
मिनिमल लुक के लिए ऑफ वाइट लहंगा
ज्यादा हेवी लहंगा पसंद नहीं है, तो कुछ इस तरह का मिनिमल लहंगा भी ले सकती हैं। पूरे लहंगे पर हल्की एंब्रॉयडरी और लेस का वर्क है, जो बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इसके साथ नेट का दुपट्टा है, जो लाइट वेट भी है और सुंदर भी। ऑफ वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफी रॉयल और एलिगेंट टच भी एड करेगा।
ब्राइट रानी पिंक लहंगा
ब्राइट रानी पिंक रंग का लहंगा वेडिंग फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। ये शेड हर लड़की पर सुंदर लगता है। हेवी एंब्रॉयडरी के बाद भी लुक ज्यादा हेवी नहीं लगता। घर में किसी खास की शादी है, तो हल्दी, मेंहदी या शादी के फंक्शन के लिए ऐसा लहंगा ले सकती हैं।
सदाबहार रेड लहंगा
रंग को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो लाल रंग का लहंगा बेझिझक ट्राई करें। रेड रंग में लड़कियां जितनी सुंदर लगती हैं, उतनी सुंदर किसी दूसरे रंग में नहीं। सारा की तरह स्टाइलिश लहंगा ले सकती हैं। ये काफी स्टाइलिश और फैंसी लुक देगा। ब्रालेट स्टाइल टॉप के साथ नेट का स्टाइलिश दुपट्टा, किसी भी फंक्शन में आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देगा।
पर्पल लहंगा देगा स्टाइलिश लुक
सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो इस वेडिंग सीजन पर्पल रंग ट्राई करें। ये काफी रॉयल और एलिगेंट लुक देगा। ओवरऑल लुक को बैलेंस रखना चाहती हैं, तो हेवी लहंगे के साथ लाइट ज्वैलरी वियर करें। बहुत ही फैंसी और अट्रैक्टिव लुक आएगा।
