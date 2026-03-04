Hindustan Hindi News
भाई के वेडिंग फंक्शन में मिरर वाला लहंगा पहन अट्रैक्टिव दिख रहीं सारा तेंदुलकर, देखें क्यों है लुक खास

Mar 04, 2026 08:36 pm IST
Sara Tendulkar: भाई के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए सारा तेंदुलकर ने हैवी लुक को चुना। भारी-भरकम मिरर वर्क लहंगे में रेडी सारा हमेशा की तरह गॉर्जियस दिख रही थीं। वहीं उनकी चोटी वाली हेयरस्टाइल अट्रैक्टिव नजर आई।

सारा तेंदुलकर ने भाई के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए काफी हैवी लुक को चुना। दरअसल, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का प्री वेडिंग फंक्शन बीती शाम था। जिसमे क्रिकेट जगत के सितारे पहुंचे। वहीं तेंदुलकर फैमिली भी नजर आई। लेकिन पपराजी की निगाहें तो सारा तेंदुलकर पर थीं। जो सजधज कर हैवी वर्क लहंगे में रेडी थीं और उनका लुक पूरी तरह से ट्रेडिशनल दिख रहा था। जिसे देखकर लड़कियां जरूर रेडी होना चाहेंगी। लहंगे के कलर से लेकर हेयरस्टाइल तक सबकुछ खास दिख रहा था।

सारा तेंदुलकर ने चुना भारी-भरकम लहंगा

सारा तेंदुलकर ने भाई के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए काफी हैवी लुक को चुना था। सारा ने डिजाइनर अर्पिता मेहता के कलेक्शन के पर्पल कलर के लहंगे को चुना था। जिस पर ढेर सारे मिरर से वर्क किया गया था। वहीं इस पर्पल लहंगे के साथ ग्रीन बेस्ड कलर चुनरी को पेयर किया गया था। ये मल्टीकलर लहंगे पर हैवी गोल्डन शेड एंब्रायडरी की गई थी। जो इस लहंगे के क्लासिक लुक दे रहा था। वहीं मिरर वर्क के साथ ऐड गोल्डन एंब्रायडरी लहंगे को काफी रीगल और वाइब्रेंट लुक दे रहा था। वहीं स्वीटहार्ट नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ हाफ स्लीव को पेयर किया गया था। स्लीव की हेमलाइन पर कौड़ियों की लटकन लगी थी। जबकि बैक पर बनी डायमंड शेप डिजाइन परफेक्ट दिख रही थी। लहंगे की ए लाइन डिजाइन में स्टिच किया गया था।

हेयरस्टाइल और ज्वैलरी थी खास

हैवी एंब्रायडरी वाले लहंगे को कैरी करने के लिए स्मार्टली सारा ने बालों को नीट चोटी हेयरस्टाइल क्रिएट किया था। जिसे मिरर वाली एक्सेसरीज के साथ सजाया गया था। गले में हैवी नेकपीस और मांगटीका की डिजाइन इस लुक को कंप्लीट करने के लिए काफी थी। तो इस लुक को देखकर बताएं कैसा था सारा तेंदुलकर का प्री वेडिंग फंक्शन का ये लुक

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

Sachin Tendulkar

