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जींस-शर्ट में छा गया सारा अली खान का कूल लुक, ऑफिस में एकदम धांसू दिखने के लिए लें टिप्स

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस सारा अली खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू जींस-व्हाइट शर्ट पहनें अपने लुक को शेयर किया है। इस लुक में वह काफी कूल लग रही हैं और उनका ये लुक ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए ओवरऑल लुक डिटेल्स-

जींस-शर्ट में छा गया सारा अली खान का कूल लुक, ऑफिस में एकदम धांसू दिखने के लिए लें टिप्स

सारा अली खान का फैशन स्टाइल अक्सर लोगों को पसंद आ ही जाता है। कभी सलवार सूट में तो कभी साड़ी में एक्ट्रेस स्टाइल के मामले में चार कदम आगे ही रहती हैं। हाल ही में अदाकारा ने ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट पहने अपने लुक को शेयर किया है। इस लुक में वह बिल्कुल ऑफिस जाने वाली एक मॉर्डन महिला जैसी दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये क्लासी लुक वाकई देखवे लायक है। यहां देखिए सारा अली खाने के लुक की डिटेलिंग।

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आउटफिट डिटेलिंग

इस लुक में सारा ने व्हाइट शर्ट को हाई-वेस्ट वाइड लेग्ड डेनिम के साथ कैरी किया है। उनकी सफेद रंग की ये शर्टी पूरे लुक को क्लासी और क्लीन बनाने में मदद कर रही है। इस लुक में शर्ट की स्लीव्स को हल्का फोल्ड किया है जिससे कैजुअल कूल टच मिल रहा है। वहीं जींस के घुटने पर रिप्ड डिटेलिंग है जो इसे ट्रेंडी बनाने में मदद कर रही है। सफेद रंग की इस शर्ट को जींस के अंदर करके पहना गया है, जिससे बॉडी फिट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस लुक के लिए सारा ने लूज फिट जींस को पहना है जो पूरे लुक को रिलेक्स और कॉन्फिडेंट फील देने का काम कर रही है।

सारा अली खान कूल लुक

चशमें ने बनाया लुक खास

इस लुक में सारा ने बोल्ड नीले फ्रेम वाले चशमे को लगाया है, जो लुक को फैशनेबल बनाने का काम कर रहा है। इस चशमे की वजह से पूरे आउटफिट को एक खास पर्सनैलिटी मिल रही है और ये चेहरे को शार्प लुक दे रही है।

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फुटवियर और जूलरी लुक में जोड़ रहे हैं खासियत

एक्ट्रेस ने इस लुक में व्हाइट पॉइंटेड हील्स को कैरी किया है। ये आउटफिट को एलिगेंट फिनिश देने का काम रही हैं। वाइड-लेग जीन्स के साथ इन हील्स का मिक्स हाइट और पॉश्चर दोनों में ही काफी आकर्षक हैं। लुक स्टाइल करने के लिए उन्होंने कुछ गेल्ड की अंगूठियां और छोटी बालियां पहनी हैं जो लक्जरी वाइब दे रही हैं। लुक सिंपल है इसलिए एक्सेसरीज ज्यादा भारी नहीं हैं। यही वजह है कि आउटफिट बैलेंस लग रहा है।

सारा अली खान मेकअप और फुटवियर

अच्छे लुक के लिए किया अच्छा मेकअप

इस व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस के साथ सारा ने सॉफ्ट वेवी हेयर को कैरी किया है, जो बहुत पोलिश्ड लुक देने का काम कर रहा हैं। वहीं इस सोबर आउटफिट के साथ मेकअप नेचुरल ग्लैम स्टाइल वाला किया है। जिसमें डिफाइन आइब्रो, सॉफ्ट न्यूड लिप्स, क्लीन स्किन फिनिश और बहुत थोड़ा आई मेकअप।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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