रॉयल जूलरी + फ्लोरल साड़ी = सपना चौधरी का परफेक्ट फेस्टिव लुक

संक्षेप: इस लुक में सपना चौधरी ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत संगम पेश किया है। फ्लोरल एंब्रॉयडरी वाली साड़ी, स्टेटमेंट ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप ने उनके पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल और फोटो-परफेक्ट बना दिया।

हरियाणा की लोकप्रिय डांसर और एंटरटेनर सपना चौधरी अपने देसी और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका नया साड़ी लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें उनका स्टाइल, ग्रेस और कॉन्फिडेंस देखने लायक है। हल्के शेड की इस फ्लोरल हैंड-वर्क साड़ी में वह एकदम रॉयल और फोटो-रेडी लग रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साड़ी को बखूबी स्टाइल भी किया है और परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं। आइए देखें इस लुक की पूरी स्टाइलिंग डिटेल्स-

साड़ी डिटेल्स: पेस्टल फ्लोरल मैजिक सपना ने पेस्टल न्यूड-शेड नेट साड़ी पहनी है। साड़ी पर 3D फ्लोरल एंब्रॉयडरी, मिनी सीक्वेन वर्क और ग्लास-बीड डिटेलिंग की गई है। बॉर्डर पर मल्टीकलर थ्रेडवर्क इसे और भी रिच वाइब देता है। पल्लू पर फुल फ्लोरल वर्क इस आउटफिट का सबसे स्टेटमेंट हिस्सा है।

डिजाइनर ब्लाउज: ब्लाउज में कलरफुल 3D फ्लोरल एंब्रॉयडरी और सीक्वेन्स का खूबसूरत मिक्स है। स्लीवलेस कट और डीप नेकलाइन मॉडर्न टच जोड़ते हैं। ब्लाउज के ब्राइट रंग साड़ी के हल्के शेड को खूबसूरती से बैलेंस करते हैं।

रॉयल ज्वेलरी: सपना ने मल्टी-लेयर पोल्की नेकपीस पहना है जिसमें ग्रीन, मरून और पिंक स्टोन लगे हैं। मैचिंग स्टेटमेंट इयररिंग्स और हैंड रिंग्स ने लुक को रॉयल फील दिया। ज्वेलरी का हैवी लुक साड़ी की नर्मी के साथ एक शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाता है।

हेयर एंड मेकअप: उन्होंने सॉफ्ट वेव्स में हाफ-ओपन हेयरस्टाइल चुना है। फ्रंट में छोड़ें गए स्ट्रैंड्स चेहरे को फ्रेम करते हैं। वहीं, मेकअप में सॉफ्ट ब्राउन आइशैडो, न्यूड लिप्स और ग्लो-अप बेस शामिल है। यह मिनिमल मेकअप हैवी आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच करता है।