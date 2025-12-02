सामंथा की शादी से ज्यादा चर्चा में आई उनकी 'पोर्ट्रेट कट' डायमंड रिंग, मुगलों से है कनेक्शन, जानें क्या है इसकी खासियत

संक्षेप: Samantha Ruth Prabhu Wedding: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने निर्देशक राज निदिमोरू संग शादी रचा ली है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शादी के जोड़े से ज्यादा सामंथा की हीरे की अंगूठी की चर्चा है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरू संग शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने खास दिन के लिए कटन सिल्क साटन बनारसी साड़ी पहनी और उस पर गोल्ड जूलरी व गजरा ने चार चांद लगाए। राज ने सामंथा को हीरे की अंगूठी पहनाई और उसी पर सभी की निगाहें टिक गईं। जी हां, सामंथा के लाल जोड़े से ज्यादा उनकी अंगूठी खास है और उसका कनेक्शन राजा-महाराजाओं से है। उन्होंने जो हीरे की रिंग कैरी की है, वो कोई साधारण हीरा नहीं है बल्कि उसकी अलग खासियत है और कीमत भी काफी ज्यादा है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं।

क्या है खासियत HT City ने अभिलाषा प्रेट जूलरी की डिजाइनर अभिलाषा भंडारी से बात की। इस पर उन्होंने बताया कि सामंथा ने जो अंगूठी पहनी है, उसे पोर्ट्रेट कट डायमंड कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने और क्लासिक हीरे में से एक है। ये हीरा काफी पतला और सपाट होता है, जिसके आर-पार भी देख सकते हैं। अगर इसे बारीकी से ना बनाया जाए, तो अंगूठी का सही लुक नहीं मिलता है। मुगल दौर में पोर्टेट कट का इस्तेमाल मिनिएचर पेंटिंग्स और शाही तस्वीरों को कवर करने के लिए किया जाता था। यही वजह है, जो इसे पोर्ट्रेट कट कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, पहले डायमंड ज्यादातर गोलकुंडा से मिला करते थे, लेकिन उस समय ज्यादा तकनीक नहीं थीं। ऐसे में ये कट सबसे आसान और फेमस था। इस हीरे का ऊपरी हिस्सा बड़ा दिखता है और काफी चमकदार होता है। अगर इस हीरे की क्वालिटी अच्छी न हो तो इसका लुक परफेक्ट नहीं मिलता। इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी मैटर करती है। पोर्ट्रेट कट डायमंड का इतिहास मुगलों और शाही महलों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा बादशाह शाहजहां को काफी पसंद था।

लाखों में है कीमत सामंथा की पोर्ट्रेट कट डायमंड रिंग की कीमत भी लाखों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अंगूठी की कीमत 50 लाख रुपये है। ये हीरा भी महंगा और इस पर किया गया बारिक काम का चार्ज अलग होता है। हर कारीगर इस अंगूठी को नहीं बना सकता, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है। तभी इस अंगूठी का सही शेप और साइज निखरकर आता है। ये हीरा रॉयल और आजाद पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जो सामंथा के ऊपर खूब जच रहा है।