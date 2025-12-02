Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSamantha Ruth Prabhu wore rare Mughal-era portrait cut diamond ring deets inside in her wedding with raj nidimoru
सामंथा की शादी से ज्यादा चर्चा में आई उनकी 'पोर्ट्रेट कट' डायमंड रिंग, मुगलों से है कनेक्शन, जानें क्या है इसकी खासियत

सामंथा की शादी से ज्यादा चर्चा में आई उनकी 'पोर्ट्रेट कट' डायमंड रिंग, मुगलों से है कनेक्शन, जानें क्या है इसकी खासियत

संक्षेप:

Samantha Ruth Prabhu Wedding: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने निर्देशक राज निदिमोरू संग शादी रचा ली है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शादी के जोड़े से ज्यादा सामंथा की हीरे की अंगूठी की चर्चा है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 07:03 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरू संग शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने खास दिन के लिए कटन सिल्क साटन बनारसी साड़ी पहनी और उस पर गोल्ड जूलरी व गजरा ने चार चांद लगाए। राज ने सामंथा को हीरे की अंगूठी पहनाई और उसी पर सभी की निगाहें टिक गईं। जी हां, सामंथा के लाल जोड़े से ज्यादा उनकी अंगूठी खास है और उसका कनेक्शन राजा-महाराजाओं से है। उन्होंने जो हीरे की रिंग कैरी की है, वो कोई साधारण हीरा नहीं है बल्कि उसकी अलग खासियत है और कीमत भी काफी ज्यादा है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है खासियत

HT City ने अभिलाषा प्रेट जूलरी की डिजाइनर अभिलाषा भंडारी से बात की। इस पर उन्होंने बताया कि सामंथा ने जो अंगूठी पहनी है, उसे पोर्ट्रेट कट डायमंड कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने और क्लासिक हीरे में से एक है। ये हीरा काफी पतला और सपाट होता है, जिसके आर-पार भी देख सकते हैं। अगर इसे बारीकी से ना बनाया जाए, तो अंगूठी का सही लुक नहीं मिलता है। मुगल दौर में पोर्टेट कट का इस्तेमाल मिनिएचर पेंटिंग्स और शाही तस्वीरों को कवर करने के लिए किया जाता था। यही वजह है, जो इसे पोर्ट्रेट कट कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, पहले डायमंड ज्यादातर गोलकुंडा से मिला करते थे, लेकिन उस समय ज्यादा तकनीक नहीं थीं। ऐसे में ये कट सबसे आसान और फेमस था। इस हीरे का ऊपरी हिस्सा बड़ा दिखता है और काफी चमकदार होता है। अगर इस हीरे की क्वालिटी अच्छी न हो तो इसका लुक परफेक्ट नहीं मिलता। इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी मैटर करती है। पोर्ट्रेट कट डायमंड का इतिहास मुगलों और शाही महलों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा बादशाह शाहजहां को काफी पसंद था।

लाखों में है कीमत

सामंथा की पोर्ट्रेट कट डायमंड रिंग की कीमत भी लाखों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अंगूठी की कीमत 50 लाख रुपये है। ये हीरा भी महंगा और इस पर किया गया बारिक काम का चार्ज अलग होता है। हर कारीगर इस अंगूठी को नहीं बना सकता, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है। तभी इस अंगूठी का सही शेप और साइज निखरकर आता है। ये हीरा रॉयल और आजाद पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जो सामंथा के ऊपर खूब जच रहा है।

ब्राइडल लुक

सामंथा ने ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में गुपचुप शादी रचाई है। इस दौरान उन्होंने डिजाइनर अर्पिता मेहता की डिजाइन की हुई सुर्ख लाल रंग की कस्टमाइज्ड सिल्क-बनारसी साड़ी कैरी की। इस साड़ी का गोल्डन बॉर्डर व बूटी डिजाइन इसे खास बना रहा है। एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ गोल्ड हार, कड़े पहने हुए है। बालों में लगा सफेद गजरा उनके लुक को सुंदर बना रहा है। तो वही दूल्हे राजा ने कुर्ता-पायजामा और गोल्डन कलर की नेहरू जैकेट पहनी हुई है।

ये भी पढ़ें:विंटर्स लुक के साथ मैच करें ये बूट्स डिजाइन, दिखेंगी ग्लैमरस
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।