प्लेन सूट को समंथा की तरह करें स्टाइल, सोबर लुक जीतेगा सबका दिल

त्योहारों पर महिलाएं हैवी कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप सोबर लुक चाहती हैं तो प्लेन सूट पहनकर भी आप कमाल का लुक पा सकती हैं।यहां समंथा के लेटेस्ट लुक से सीखिए कैसे स्टाइल करें प्लेन सूट।

तीज-त्योहारों पर महिलाएं सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती। इसके लिए वह सबसे सूंदर आउटफिट पहनती हैं और इसे स्टाइल करने के लिए वह अलग-अलग तरह की जूलरी पहनती हैं, बेहतरीन मेकअप और हेयस्टाइल से वह अपने लुक को पूरा करती हैं। लेकिन क्या हर बार अच्छा लुक पाने के लिए एक हैवी वर्क वाले आउटफिट को पहनना जरूरी है? अगर आप अपकमिंग फेस्टिव सीजन में सोबर लुक चाहती हैं तो समंथा रूथ प्रभू के लेटेस्ट लुक से टिप्स लें। इस लुक के लिए समंथा ने एक प्लेन सूट को कैरी किया है। देखिए कैसे प्लेन सूट में भी सुंदर दिख रही हैं समंथा।

आउटफिट का रंग और पैटर्न इस लुक में समंथा ने गहरे रूबी रंग के एक सूट को कैरी किया है। इसका कुर्ता ए लाइन पैटर्न का है और नेक राउंड शेप की है। इसके नेक पर लाल और गोल्डन धागे से थोड़ी एंम्ब्रायडरी की हुई है। इसके अलावा नेक के पास लूप डिजाइन वाले बटन लगे हैं। कुर्ती की स्लीव्स और बॉर्डर पर गोल्डन जरी या ब्रोकेड डिटेलिंग वाले पैच लगे हुए हैं। जिसकी वजह से सूट को पूरा फेस्टिव लुक मिला है। इस कुर्ते को मैचिंग बॉटम के साथ कैरी किया है।

साथ पेयर किया ऑर्गेंजा दुपट्टा सूट के साथ अगर दुपट्टा हो तो फेस्टिव लुक पाने में आसानी हो जाती है। समंथा ने भी अपने इस प्लेन सूट के साथ रेड ऑर्गेंजा फैब्रिक जैसे दिखने वाले दुपट्टे को कैरी किया है। इस दुपट्टे पर छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स लगे हैं और पतला सा ट्रेडिशनल बॉर्डर लगा है।

रेड रंग के साथ पहनी परफेक्ट ज्वेलरी लाल रंग के सूट में खास लुक पाने के लिए समंथा ने बड़े गोल्ड झुमके पहने हैं। इन झुमको की वजह से ही लुक बहुत ज्यादा आकर्षित बन गया है। आप भी अपने ब्राइट प्लेन सूट के साथ एंटीक गोल्ड जूलरी को पहन सकती हैं। आप चाहें तो अपने लुक में कुछ गोल्ड की छोटी रिंग्स को शामिल कर सकती हैं।