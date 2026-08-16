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प्लेन सूट को समंथा की तरह करें स्टाइल, सोबर लुक जीतेगा सबका दिल

By Avantika Jain
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त्योहारों पर महिलाएं हैवी कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप सोबर लुक चाहती हैं तो प्लेन सूट पहनकर भी आप कमाल का लुक पा सकती हैं।यहां समंथा के लेटेस्ट लुक से सीखिए कैसे स्टाइल करें प्लेन सूट।

How to Style a plain suit like Samantha ruth prabhu to get sober look
सामंथा रूथ प्रभु के जैसे सोबर लुक पाने के लिए प्लेन सूट को कैसे स्टाइल करें

तीज-त्योहारों पर महिलाएं सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती। इसके लिए वह सबसे सूंदर आउटफिट पहनती हैं और इसे स्टाइल करने के लिए वह अलग-अलग तरह की जूलरी पहनती हैं, बेहतरीन मेकअप और हेयस्टाइल से वह अपने लुक को पूरा करती हैं। लेकिन क्या हर बार अच्छा लुक पाने के लिए एक हैवी वर्क वाले आउटफिट को पहनना जरूरी है? अगर आप अपकमिंग फेस्टिव सीजन में सोबर लुक चाहती हैं तो समंथा रूथ प्रभू के लेटेस्ट लुक से टिप्स लें। इस लुक के लिए समंथा ने एक प्लेन सूट को कैरी किया है। देखिए कैसे प्लेन सूट में भी सुंदर दिख रही हैं समंथा।

लाल रंग के सूट में समंथा

आउटफिट का रंग और पैटर्न

इस लुक में समंथा ने गहरे रूबी रंग के एक सूट को कैरी किया है। इसका कुर्ता ए लाइन पैटर्न का है और नेक राउंड शेप की है। इसके नेक पर लाल और गोल्डन धागे से थोड़ी एंम्ब्रायडरी की हुई है। इसके अलावा नेक के पास लूप डिजाइन वाले बटन लगे हैं। कुर्ती की स्लीव्स और बॉर्डर पर गोल्डन जरी या ब्रोकेड डिटेलिंग वाले पैच लगे हुए हैं। जिसकी वजह से सूट को पूरा फेस्टिव लुक मिला है। इस कुर्ते को मैचिंग बॉटम के साथ कैरी किया है।

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साथ पेयर किया ऑर्गेंजा दुपट्टा

सूट के साथ अगर दुपट्टा हो तो फेस्टिव लुक पाने में आसानी हो जाती है। समंथा ने भी अपने इस प्लेन सूट के साथ रेड ऑर्गेंजा फैब्रिक जैसे दिखने वाले दुपट्टे को कैरी किया है। इस दुपट्टे पर छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स लगे हैं और पतला सा ट्रेडिशनल बॉर्डर लगा है।

समंथा रूथ प्रभू

रेड रंग के साथ पहनी परफेक्ट ज्वेलरी

लाल रंग के सूट में खास लुक पाने के लिए समंथा ने बड़े गोल्ड झुमके पहने हैं। इन झुमको की वजह से ही लुक बहुत ज्यादा आकर्षित बन गया है। आप भी अपने ब्राइट प्लेन सूट के साथ एंटीक गोल्ड जूलरी को पहन सकती हैं। आप चाहें तो अपने लुक में कुछ गोल्ड की छोटी रिंग्स को शामिल कर सकती हैं।

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बिंदी, मेकअप और हेयरस्टाइल

समंथा ने सेंटर पार्टिंग के साथ बालों को खुला रखा है। बस सॉफ्ट वेव्स के साथ लुक को सिंपल रखा है। मेकअप में न्यूड-रोजी लिप्स, हल्का आई मेकअप और ग्लोइंग बेस के साथ लुक को बहुक नैचुरल रखा गया है ताकि आउटफिट और ज्वेलरी उभरकर आएं। इस लुक की जान छोटी लाल बिंदी रही है। जिसकी वजह से लुक अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्योंकि एक्ट्रेस ने लुक में बहुत ज्यादा चीजों को शामिल नहीं किया है इसलिए उनका लुक सोबर दिखाई दे रहा है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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