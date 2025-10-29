Hindustan Hindi News
सामंथा रुथ प्रभु का ब्लू साड़ी लुक- ग्रेस, ग्लैमर और ग्लो का परफेक्ट संगम

संक्षेप: सामंथा रुथ प्रभु ने अपने लेटेस्ट रॉयल ब्लू साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच लिया है। उनका यह सोबर लेकिन स्टाइलिश अंदाज खूबसूरती और एलिगेंस का परफेक्ट संगम है। यहां जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-

Wed, 29 Oct 2025 11:47 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक सामंथा रुथ प्रभु अपनी हर स्टाइल चॉइस से फैशन प्रेमियों को प्रेरित करती हैं। हाल ही में उनका रॉयल ब्लू साड़ी लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। शुद्ध रेशमी कपड़े में बनी यह साड़ी सुनहरे बॉर्डर के साथ बेहद क्लासी दिख रही है। सामंथा ने इस साड़ी को मिनिमल मेकअप और रॉयल ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है जिससे उनका लुक पारंपरिक होते हुए भी आधुनिक नजर आता है। यह स्टाइल वेडिंग रिसेप्शन, फेस्टिव इवेंट्स और नाइट पार्टी के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

सामंथा के साड़ी स्टाइलिंग टिप्स

  • रॉयल ब्लू का जादू: गहरा नीला रंग हर स्किन टोन पर खूबसूरत दिखता है। रेशम या ऑर्गेंजा जैसी फैब्रिक साड़ी इस रंग में और भी ज्यादा ग्लो देती है।
  • गोल्डन बॉर्डर का रॉयल टच: साड़ी का स्लीक गोल्डन बॉर्डर लुक को रॉयल टच दे रहा है। ब्लू साड़ी पर गोल्ड ज्वेलरी और बॉर्डर हमेशा एक क्लासिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं।

  • स्टेटमेंट ज्वेलरी का चयन: सामंथा ने हैवी गोल्ड चोकर नेकलेस और डार्क स्टोन्स वाली ज्वेलरी पहनी है जो उनके लुक का सेंटर पॉइंट है। अगर आप यह लुक अपनाना चाहती हैं तो एक ही स्टेटमेंट पीस चुनें, ताकि लुक ओवरलोड ना लगे।
  • मिनिमल मेकअप, नेचुरल ग्लो: सामंथा का मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल है- न्यूड लिप्स और डिफाइंड आईज ने उनके चेहरे को ग्लोइंग लुक दिया है। जब साड़ी इतनी रॉयल हो तो मेकअप सिंपल रखना बेहतर रहता है।
  • हेयरस्टाइल से बढ़ाएं ग्रेस: उन्होंने विंटेज-स्टाइल लो बन बनाया है जो पूरे लुक को रिफाइंड टच देता है। आप चाहें तो पारंपरिक इवेंट्स में गजरा या अन्य एक्सेसरीज एड कर सकती हैं।
  • कॉन्फिडेंस है असली स्टाइल: सामंथा का ग्रेस और कॉन्फिडेंस ही इस लुक की असली खूबसूरती है। साड़ी पहनने का तरीका और आत्मविश्वास किसी भी साधारण ड्रेस को खास बना देता है।

स्टाइल इंस्पिरेशन: सामंथा रुथ प्रभु का यह रॉयल ब्लू साड़ी लुक पारंपरिक और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल है। अगर आप भी शादी, त्योहार या पार्टी में कुछ एलिगेंट पहनना चाहती हैं तो एलिगेंट साड़ी के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी, न्यूड मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल अपनाएं और सबसे अलग दिखें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
samantha ruth prabhu Fashion Tips

