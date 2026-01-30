रेगुलर फिट जींस संग स्टनिंग टॉप! मृणाल ठाकुर से लेकर सामंथा के ये लुक लड़कियों के लिए हैं बेस्ट

संक्षेप: How to look stunning in regular jeans like actress: जींस का कंफर्ट और साथ में स्टाइल का कॉम्बिनेशन चाहती हैं तो एक्ट्रेसेज के लेटेस्ट आउटिंग लुक जरूर देख लें। जैसे सामंथा और मृणाल ठाकुर का ये दो लुक आपको वाइड लेग जींस के साथ टॉप पेयर करने में मदद करेगा।

Samantha Ruth Prabhu To Mrunal Thakur Actress Approve Look In Jeans: अगर आप जींस लवर गर्ल हैं और खुद को इस आउटफिट में कंफर्टेबल महसूस करती हैं तो ये समय बस आपके शाइन करने का है। सामंथा रूथ प्रभु से लेकर मृणाल ठाकुर के ये जींस में स्टनिंग लुक देखकर आप आसानी से स्टाइल को रीक्रिएट कर सकती हैं। जींस के साथ सेसी लुक देते ये टॉप्स ना केवल आपको ग्लैमरस दिखाएंगे बल्कि आपके कंफर्ट के साथ भी समझौता नहीं करेंगे। तो आने वाले स्प्रिंग सीजन में इस तरह के जींस वाले लुक को गर्ल्स आसानी से कॉपी कर सकती हैं।

मृणाल ठाकुर का स्कार्फ टॉप मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी नई फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। जिसमे उनका कॉलेज गोइंग लुक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। लेटेस्ट फोटोशूट में वो सिंपल प्रिंट वाले स्कार्फ टॉप के साथ वाइड लेंग जींस को पहनकर रेडी हैं। साथ में हील वाले पम्प्स और लाइटवेट ज्वैलरी लुक को परफेक्ट बना रही है। वाइड लेग जींस का कंफर्ट और साथ में स्टाइलिश दिखने वाले टॉप की तलाश में हैं तो इस तरह के वेस्ट पर लूज फिटेंड और स्पेगेटी स्लीव वाले स्कार्फ टॉप को वियर कर सकती हैं। बता दें कि मृणाल का ये टॉप ऑस्ट्रेलियन फैशन लेबल का है। जिसकी कीमत करीब 320 US डॉलर है यानी करीब 29,259 रुपये।