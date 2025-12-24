Hindustan Hindi News
सिल्क साड़ी लुक में स्टाइल का तड़का- सामंथा के टॉप साड़ी स्टाइलिंग सीक्रेट्स

साउथ इंडस्ट्री की स्टाइल आइकन सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर अपने एलिगेंट सिल्क साड़ी लुक से सुर्खियों में हैं। उनका यह ट्रेडिशनल अवतार सादगी, ग्रेस और क्लास का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।

Dec 24, 2025 09:23 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
साउथ इंडियन सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ना सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने ग्रेसफुल फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उनका सिल्क साड़ी लुक एक बार फिर साबित करता है कि ट्रेडिशनल आउटफिट में भी क्लास और मॉडर्न एलिगेंस को कितनी खूबसूरती से कैरी किया जा सकता है। इस लुक में ना तो ओवरडोन मेकअप है और ना ही हैवी स्टाइलिंग, फिर भी सामंथा की मौजूदगी लुक को खास बना देती है। उनका यह ट्रेडिशनल अवतार हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है।

  • साड़ी की खासियत: इस लुक में सामंथा ने रिच सिल्क साड़ी को चुना है जिसमें फाइन वीव और सॉफ्ट शाइन साफ नजर आती है। साड़ी का कलर पैलेट गोल्डन और ब्लैक टोन में है जो इसे बेहद रॉयल और टाइमलेस बनाता है। सिल्क फैब्रिक की यह खासियत होती है कि यह बिना ज्यादा एलिमेंट्स के भी एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल स्टेटमेंट बना देता है और सामंथा का यह लुक इसका बेहतरीन उदाहरण है।
  • स्टाइलिश ब्लाउज: ब्लाउज की बात करें तो उन्होंने स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ साड़ी को पेयर किया है, जो पूरे लुक को बैलेंस करता है। यह चॉइस साड़ी की हैवीनेस को ब्रेक करती है और एक मॉडर्न टच भी जोड़ती है।
  • ज्वेलरी चॉइस: ज्वेलरी में सामंथा ने ट्रेडिशनल झुमकों और गोल्ड टोन बैंगल्स को चुना है, जो साउथ इंडियन एथनिक स्टाइल को और निखारते हैं।
  • मेकअप: मेकअप की बात करें तो यहां ओवरडू कुछ भी नहीं है। न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और नेचुरल लिप शेड सामंथा के इस लुक को एलिगेंट और फ्रेश बनाते हैं। बालों को सेंटर पार्टेड सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया है, जो पूरे एथनिक अवतार के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है।

फैशन टिप: कुल मिलाकर, सामंथा रुथ प्रभु का यह सिल्क साड़ी लुक उन महिलाओं के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो शादी, फेस्टिवल या किसी खास मौके पर ट्रेडिशनल पहनावा अपनाना चाहती हैं। यह लुक साबित करता है कि सही सिल्क साड़ी, मिनिमल मेकअप और क्लासिक ज्वेलरी के साथ आप भी रॉयल और ग्रेसफुल नजर आ सकती हैं।

