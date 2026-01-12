Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSamantha Ruth Prabhu embraces elegance in a minimal linen saree
बिना भारी कढ़ाई भी रॉयल! सामंथा रुथ प्रभु ने दिखाया एलिगेंस का असली मतलब

फैशन की दुनिया में सादगी का क्रेज एक बार फिर लौट आया है और अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु का यह क्लासिक साड़ी लुक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि मिनिमल स्टाइल भी बेहद रॉयल लग सकता है।

Jan 12, 2026 09:57 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
साउथ इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ना सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी अक्सर ट्रेंड सेट करता है। हाल ही में सामने आया उनका यह पारंपरिक साड़ी लुक एक बार फिर साबित करता है कि सादगी में ही असली खूबसूरती छुपी होती है। यह पारंपरिक अवतार आज की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है जो ट्रेंड्स के शोर से दूर रहकर टाइमलेस एलिगेंस को अपनाना चाहती हैं।

  • साड़ी डिटेल्स: इस लुक में सामंथा ने ऑफ-व्हाइट रंग की क्लासिक लिनन साड़ी पहनी है, जिस पर हल्का गोटा हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। साड़ी की खासियत इसका डेलिकेट फ्रेंच लेस बॉर्डर है, जो पूरे लुक को बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट टच देता है। भारी कढ़ाई या चमक-दमक से दूर, यह साड़ी उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो ग्रेसफुल और टाइमलेस फैशन को पसंद करती हैं।
  • ट्रेंडी ब्लाउज: सामंथा ने इस साड़ी को पेस्टल पिंक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया जो ऑफ-व्हाइट साड़ी के साथ एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बनाता है। उनका मेकअप बेहद न्यूड और नेचुरल रखा गया है- सॉफ्ट बेस, हल्का ब्लश और न्यूट्रल लिप शेड इस लुक को और निखारते हैं। बालों को स्लीक लो बन में स्टाइल कर उन्होंने पूरे आउटफिट को एक क्लासिक फिनिश दी है।
  • ज्वेलरी सेलेक्शन: ज्वेलरी की बात करें तो सामंथा ने मिनिमल अप्रोच अपनाई। मोतियों से सजा चोकर नेकपीस, छोटे ईयररिंग्स और सिंपल बैंगल्स उनके लुक को बिना ओवरपावर किए पूरा करते हैं। यही वजह है कि यह लुक फेस्टिव सीजन, पूजा, वेडिंग फंक्शन या किसी कल्चरल इवेंट के लिए एक परफेक्ट स्टाइल गाइड बन जाता है।
  • मिनिमल मेकअप: मेकअप की बात करें तो सॉफ्ट आईज, नेचुरल बेस और न्यूड लिप्स इस लुक को और एलिगेंट बनाते हैं। हेयर को लो-पॉनीटेल या सॉफ्ट अपडू में रखा गया है, जिससे पूरा फोकस आउटफिट और ओवरऑल ग्रेस पर बना रहता है।

फैशन टिप: यह साड़ी लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो त्योहारों, पूजा, कल्चरल इवेंट्स या इंटिमेट फैमिली फंक्शन्स में कुछ क्लासिक और सोफिस्टिकेटेड पहनना चाहती हैं। यह यह भी दिखाता है कि 'क्वाइट लग्जरी' सिर्फ वेस्टर्न फैशन तक सीमित नहीं है- भारतीय हैंडलूम और ट्रेडिशनल सिलुएट्स भी उसी खूबसूरती से इसे दर्शा सकते हैं। कुल मिलाकर, यह लुक एक रिमाइंडर है कि फैशन में ट्रेंड्स आते-जाते रहते हैं, लेकिन सादगी, हैंडक्राफ्ट और ग्रेस कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
samantha ruth prabhu Fashion Tips

