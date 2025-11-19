Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSaiyara Girl Aneet Padda Sets Paris on Fire With Her Chic Winter Outfits See Photos
पेरिस की गलियों में कहर ढा रहीं ‘सैयारा गर्ल’, हर लुक पर फैंस हुए दीवाने! देखें फोटोज

पेरिस की गलियों में कहर ढा रहीं ‘सैयारा गर्ल’, हर लुक पर फैंस हुए दीवाने! देखें फोटोज

संक्षेप: Aneet Padda Look:अनीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पेरिस ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनपर फैंस भर-भर के प्यार लुटा रहे हैं। आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए उनका ये लुक कॉपी कर सकती हैं।

Wed, 19 Nov 2025 12:40 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया था। आलम ये है कि अभी तक फैंस के ऊपर से सैयारा का हैंगओवर उतरा नहीं है। फिल्म में वाणी का किरदार निभा रहीं अनीत पड्डा का भी अपना अलग ही फैन बेस बन गया है। एक्टिंग के अलावा अनीत की खूबसूरती, फैशन सेंस और चुलबुलापन भी फैंस को खूब पसंद आता है। हाल ही में अनीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पेरिस ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनपर फैंस भर-भर के प्यार लुटा रहे हैं। अनीत का कैजुअल अंदाज हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है। आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए उनका ये लुक कॉपी कर सकती हैं। आइए देखते हैं तस्वीरें और लेते हैं कुछ फैशन टिप्स।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विंटर्स के लिए क्यूट टेडी जैकेट लुक

अनीत पड्डा

ऑफ वाइट रंग की टेडी जैकेट ने अनीत की क्यूटनेस को दोगुना कर दिया है। आप भी टेडी जैकेट को अपने विंटर वॉर्डरोब का हिस्सा बना सकती हैं, ये काफी स्टाइलिश और कैजुअल लुक देती है। अनीत ने ओपन हेयर्स के साथ नो मेकअप मेकअप लुक कैरी किया है, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी निखर कर आ रही है।

ब्लैक कार्डिगन जैकेट में लगीं स्टाइलिश

अनीत पड्डा

अनीत का ये ब्लैक स्ट्राइप वाला कार्डिगन भी काफी स्टाइलिश लग रहा है। एक ऐसा कार्डिगन तो आपके पास भी होना ही चाहिए। इसे आप कैसी भी जींस या एथनिक वियर के साथ पहन सकती हैं। कैजुअल लुक के लिए ये एकदम परफेक्ट है।

हॉल्टर नेक ड्रेस में ग्लैमरस लुक

अनीत पड्डा

अनीत का ये ग्लैमरस लुक किसी का भी दिल चुरा लेगा। उन्होंने हॉल्टर नेक वाली ड्रेस वियर की है, जो काफी प्लेफुल और रिफ्रेशिंग वाइब दे रही है। इसके साथ उन्होंने काफी लाइट मेकअप और न्यूड लिप्स का कॉम्बो ट्राई किया है। कानों में सिल्वर हूप्स, ओवरऑल लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं। किसी भी पार्टी या आउटिंग में कंफर्टेबल लुक के लिए आप अनीत के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

वाइट शर्ट में कैजुअल अंदाज

अनीत पड्डा

वाइट शर्ट में अनीत का ये कैजुअल लुक साबित करता है कि आपको स्टाइलिश दिखने के लिए ज्यादा ओवर ड्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बेसिक शर्ट को ही अगर आप सही हेयरस्टाइल, मेकअप और ज्वैलरी के साथ कैरी करें तो ओवरऑल लुक ग्लैमरस लग सकता है।

ऑफ वाइट कार्डिगन

अनीत पड्डा

अपने विंटर वॉर्डरोब में अनीत एक जैसा एक बेसिक ऑफ वाइट कार्डिगन भी आपको जरूर शामिल करना चाहिए। इसे आप किसी भी टॉप के साथ पेयर कर सकती हैं। ये देखने में भी स्टाइलिश लगेगा और कैजुअल लुक मिलेगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।