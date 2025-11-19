पेरिस की गलियों में कहर ढा रहीं ‘सैयारा गर्ल’, हर लुक पर फैंस हुए दीवाने! देखें फोटोज

संक्षेप: Aneet Padda Look:अनीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पेरिस ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनपर फैंस भर-भर के प्यार लुटा रहे हैं। आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए उनका ये लुक कॉपी कर सकती हैं।

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया था। आलम ये है कि अभी तक फैंस के ऊपर से सैयारा का हैंगओवर उतरा नहीं है। फिल्म में वाणी का किरदार निभा रहीं अनीत पड्डा का भी अपना अलग ही फैन बेस बन गया है। एक्टिंग के अलावा अनीत की खूबसूरती, फैशन सेंस और चुलबुलापन भी फैंस को खूब पसंद आता है। हाल ही में अनीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पेरिस ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनपर फैंस भर-भर के प्यार लुटा रहे हैं। अनीत का कैजुअल अंदाज हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है। आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए उनका ये लुक कॉपी कर सकती हैं। आइए देखते हैं तस्वीरें और लेते हैं कुछ फैशन टिप्स।

विंटर्स के लिए क्यूट टेडी जैकेट लुक

ऑफ वाइट रंग की टेडी जैकेट ने अनीत की क्यूटनेस को दोगुना कर दिया है। आप भी टेडी जैकेट को अपने विंटर वॉर्डरोब का हिस्सा बना सकती हैं, ये काफी स्टाइलिश और कैजुअल लुक देती है। अनीत ने ओपन हेयर्स के साथ नो मेकअप मेकअप लुक कैरी किया है, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी निखर कर आ रही है।

ब्लैक कार्डिगन जैकेट में लगीं स्टाइलिश

अनीत का ये ब्लैक स्ट्राइप वाला कार्डिगन भी काफी स्टाइलिश लग रहा है। एक ऐसा कार्डिगन तो आपके पास भी होना ही चाहिए। इसे आप कैसी भी जींस या एथनिक वियर के साथ पहन सकती हैं। कैजुअल लुक के लिए ये एकदम परफेक्ट है।

हॉल्टर नेक ड्रेस में ग्लैमरस लुक

अनीत का ये ग्लैमरस लुक किसी का भी दिल चुरा लेगा। उन्होंने हॉल्टर नेक वाली ड्रेस वियर की है, जो काफी प्लेफुल और रिफ्रेशिंग वाइब दे रही है। इसके साथ उन्होंने काफी लाइट मेकअप और न्यूड लिप्स का कॉम्बो ट्राई किया है। कानों में सिल्वर हूप्स, ओवरऑल लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं। किसी भी पार्टी या आउटिंग में कंफर्टेबल लुक के लिए आप अनीत के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

वाइट शर्ट में कैजुअल अंदाज

वाइट शर्ट में अनीत का ये कैजुअल लुक साबित करता है कि आपको स्टाइलिश दिखने के लिए ज्यादा ओवर ड्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बेसिक शर्ट को ही अगर आप सही हेयरस्टाइल, मेकअप और ज्वैलरी के साथ कैरी करें तो ओवरऑल लुक ग्लैमरस लग सकता है।

