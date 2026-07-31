रामायण की 'सीता' सई पल्लवी के सादगीभरे 5 लुक्स, जिसे देख मुंह से निकलेगा वाह!
रामायण में सीता का रोल प्ले कर रहीं सई पल्लवी ट्रेलर लांच के दिन कांजीवरम साड़ी पहनकर बेहद सादगीभरे अंदाज में इवेंट में पहुंची थीं। ये मिनिमम मेकअप वाला लुक उनकी पहचान है और एक नहीं इन 5 फोटो में उनकी सादगीभरी खूबसूरती देख हैरान रह जाएंगे।
भीड़ में सबसे हटकर दिखना है तो बहुत सारे मेकअप नहीं सादगी की जरूरत होती है। आजकल जब हर लड़की मेकअप से अपनी ओरिजनल स्किन को छुपाती है। आप सई पल्लवी की तरह रेडी हों, बिना हैवी मेकअप, हैवी ज्वैलरी के भी लोगों की निगाहें बस आप पर ही टिकी होंगी। रामायण में सीता का रोल प्ले कर रहीं सई पल्लवी की सादगी पसंद आ रही तो उनके ये 5 लुक्स भी जरूर देख लें। सिंपल एंड क्लासी तरीके से साड़ी पहनकर रेडी सई की ये फोटोज उन लड़कियों के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हैं जो ज्यादा मेकअप के बगैर अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं। यहां देखें रामायण की 'सीता' सई पल्लवी के 5 ब्यूटीफुल लुक्स।
हैवी साड़ी मिनिमम मेकअप
हैवी कांजीवरम वाली सिल्क साड़ी को इतने हल्के-फुल्के अंदाज में तो सई पल्लवी ही पहन सकती हैं। गुलाबी और गोल्डन जरी बॉर्डर के साथ स्लीवलेस ब्लाउज को वियर किया गया है। साथ में कानों में मोतियों की लटकन वाले झुमके इस साड़ी में उनके लुक को चुपके से खास बना रहे हैं। पर्ल हमेशा पिंक के साथ क्लासी लुक क्रिएट करता है। ऐसे में ये इतने हैवी झुमके भी पल्लवी की सादगी को खत्म नहीं कर पा रहे। कर्ली हेयर जिन्हें बस यूं ही बांधा गया है और साथ में प्यारी सी स्माइल। स्टेटमेंट आईब्रो के साथ स्किन की प्रिपरेशन और कजरारी आंखें बेहद अट्रैक्टिव दिख रही हैं।
लाल साड़ी और सई की अदाएं
लाल साड़ी पहनकर नाजुक सी अदाओं के साथ वैसे भी सई की खूबसूरती लोगों को फैन बना रही है। ऊपर से कानों में हैवी झुमके और स्ट्रेट बाल बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे। तो अगर आप सोच रहीं कि फेस्टिवल पर कैसे रेडी हों कि आपका लुक लाउड दिखने की बजाय मिनिमल दिखे तो सई पल्लवी की तरह रेडी हो जाएं। मिनिमल मेकअप और सनकिस्ड फोटोग्राफ आपके सोशल मीडिया पर लाइक्स की बहार आ जाएगी।
बहन की शादी में सई का सिंपल लुक
बहन की शादी में भी सई पल्लवी ने हैवी मेकअप और ज्वैलरी को नहीं पहना था। सिल्क की आइवरी साड़ी के साथ मैचिंग हाफ स्लीव ब्लाउज और साथ में पर्ल के दो लेयर नेकलेस को वियर किया है। पर ये डबल लेयर नेकलेस भी प्लेन हैं और किसी भी तरह के कुंदन वर्क को नहीं वियर किया गया है। माथे पर बिंदी और ग्लोइंग स्किन सई की नेचुरल ब्यूटी को दिखा रहा है। साथ में नेचुरल शेड लिपस्टिक को चुना गया है।
ब्लैक एंड रेड साड़ी में सई
ब्लैक एंड गोल्ड जरी के बॉर्डर वाली रेड साड़ी के साथ सई की नेचुरल चमकती स्किन अट्रैक्ट कर रही। तो मिनिमम स्किन प्रेप के साथ लिप ग्लॉस को वियर करें और साथ में बालों को लाइट वेव के साथ खुला करके हाफ पिन से टक कर लें। सई पल्लवी की इन फोटोज को देख फैंस ने जमकर कमेंट किए हैं।
पेस्टल कलर में चुरा लिया दिल
पेस्टल ब्लू कलर की मिरर वर्क साड़ी को मिनिमल और बैलेंस लुक देने के लिए सई ने स्लीवलेस ब्लाउज वियर किया है। वहीं साथ में मैचिंग ईयररिंग्स और नो आई मेकअप के साथ कंप्लीट किया गया है। सई की प्यारी सी स्माइल इस सिंपल लुक में भी लोगों को उनका फैन बना रही। तो अगर आप मेकअप करना पसंद नहीं करतीं तो सई की तरह नो आई मेकअप, नो डार्क लिपस्टिक के केवल स्किन को ग्लॉसी और शाइनी बनाकर ब्यूटीफुल नजर आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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