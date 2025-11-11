Hindustan Hindi News
एलिगेंट और टाइमलेस! गोल्डन साड़ी में रुपाली गांगुली का शानदार लुक

Tue, 11 Nov 2025 12:16 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Rupali Ganguly Timeless Saree Look: रुपाली गांगुली हमेशा से अपनी सादगी और एलिगेंट फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका साड़ी स्टाइल भी लाजवाब है जो हर महिला के लिए इंस्पिरेशन है। हाल ही में उनका नया साड़ी लुक एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पारंपरिक परिधान में उनका ग्रेस और आत्मविश्वास देखने लायक है। यह लुक ना केवल त्योहारी या शादी के मौसम के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, बल्कि यह बताता है कि क्लासिक स्टाइल कभी पुराना नहीं होता। गोल्डन और बेज टोन वाली यह साड़ी हल्के ग्लॉसी टेक्सचर के साथ शुद्ध शालीनता का एहसास दिलाती है। इतना ही नहीं, रुपाली ने इस साड़ी को बखूबी स्टाइल भी किया है। उनके बड़े-बड़े झुमके, मेकअप और हेयरस्टाइल लुक में चार चांद लगा रहे हैं। यहां जानें रुपाली के खास साड़ी स्टाइलिंग टिप्स-

  • साड़ी की खासियत: रुपाली ने गोल्डन-बेज शेड की बनारसी सिल्क टिशू साड़ी पहनी है जिसमें सूक्ष्म एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर पर बारीक डिटेलिंग नजर आती है। इसकी हल्की शाइन इसे ग्लैमरस और ग्रेसफुल दोनों बनाती है।
  • ब्लाउज डिजाइन: मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला हाफ-स्लीव ब्लाउज इस लुक को रिच और पारंपरिक टच देता है। ब्लाउज पर थ्रेडवर्क और सीक्वेन की फिनिशिंग लुक को और आकर्षक बना रही है।
  • ज्वेलरी और मेकअप: उन्होंने बड़े-बड़े गोल्ड झुमके और बैंगनी चूड़ियों से लुक को कंपलीट किया है जो एकदम रॉयल वाइब दे रहे हैं। मिनिमल मेकअप, न्यूड लिप्स और स्मूद हेयर बन उनके एलिगेंस को और निखारते हैं।
  • हेयरस्टाइल: रुपाली ने क्लासिक बन को गजरे से सजाया है जो पारंपरिकता का खूबसूरत प्रतीक है और पूरे लुक को फेस्टिव फील भी दे रहा है।
  • स्टाइल इंस्पिरेशन: यह साड़ी लुक शादी या किसी खास अवसर पर पहनने के लिए एकदम सही इंस्पिरेशन है- सिंपल, एलिगेंट और टाइमलेस।

स्टाइल टिप- रुपाली गांगुली का यह साड़ी लुक पारंपरिक भारतीय परिधान की खूबसूरती को नए अंदाज में पेश करता है। यह बताता है कि फैशन सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की पहचान भी है। अगर आप क्लासिक एथनिक स्टाइल की दीवानी हैं तो यह लुक ज़रूर ट्राई करें।

Rupali Ganguly Fashion Tips

