लाल साड़ी में रुपाली गांगुली का शाही अंदाज, फैंस बोले- ट्रेडिशनल ब्यूटी!

संक्षेप:

टीवी की मशहूर अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है। लाल बनारसी साड़ी में उनका यह अंदाज भारतीय संस्कृति और शालीनता का खूबसूरत उदाहरण है।

Jan 15, 2026 09:59 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
टीवी की दुनिया में अपनी सादगी, गरिमा और दमदार अभिनय से खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री रुपाली गांगुली एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल फैशन से चर्चा में हैं। ‘अनुपमा’ फेम एक्ट्रेस ने हाल ही में लाल रंग की क्लासिक बनारसी साड़ी में ऐसा रॉयल लुक पेश किया है जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और एलिगेंस का खूबसूरत संगम नजर आता है।

यह लुक ना सिर्फ फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है जो ट्रेंड्स से ज्यादा क्लास और सादगी को प्राथमिकता देती हैं। रुपाली गांगुली का यह अंदाज साबित करता है कि सही रंग, सही फैब्रिक और संतुलित स्टाइलिंग किसी भी लुक को यादगार बना सकती है। इसके अलावा उनका यह साड़ी लुक आज की मॉडर्न वुमन को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का खूबसूरत संदेश भी देता है।

स्टाइलिंग सीक्रेट्स: रुपाली गांगुली के साड़ी लुक की खास बातें-

साड़ी: रुपाली गांगुली ने लाल रंग की रिच बनारसी साड़ी पहनी है जिस पर सुनहरे जरी वर्क और ट्रेडिशनल मोटिफ्स नजर आते हैं। साड़ी का हैवी बॉर्डर और बारीक बुनाई इसे बेहद रॉयल टच देती है। लाल रंग भारतीय संस्कृति में शक्ति, सौभाग्य और उत्सव का प्रतीक माना जाता है जो इस लुक को और भी खास बना रहा है।

ब्लाउज: साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन शाइन वाला हाफ-स्लीव ब्लाउज कैरी किया है। ब्लाउज का सिंपल कट और स्लीक फिट साड़ी को पूरा फोकस देता है जिससे लुक ओवरडन नहीं लगता।

ज्वेलरी: ज्वेलरी के मामले में रुपाली ने हैवी लेकिन क्लासिक चॉइस की है। कुंदन और गोल्ड टोन नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और पारंपरिक हरे कांच की चूड़ियां उनके लुक में ट्रेडिशनल चार्म जोड़ती हैं। ज्वेलरी की मात्रा संतुलित रखी गई है, जिससे लुक एलिगेंट बना रहता है।

मेकअप: मेकअप को उन्होंने सॉफ्ट और नेचुरल रखा है। ग्लोइंग बेस, न्यूड लिप शेड, हल्का आई मेकअप और आईलाइनर उनकी नेचुरल ब्यूटी को उभारता है। माथे पर छोटी लाल बिंदी पूरे ट्रेडिशनल लुक को कम्प्लीट करती है।

हेयरस्टाइल: खुले, सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल किए गए बाल इस रॉयल लुक में ग्रेस और फेमिनिन टच जोड़ते हैं। यह हेयरस्टाइल चेहरे के फीचर्स को खूबसूरती से फ्रेम करता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Rupali Ganguly Fashion Tips Anupama

