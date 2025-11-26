चमकीली बनारसी साड़ी में रुपाली गांगुली का रॉयल ग्लो, ट्रेडिशन और ग्लैमर का खूबसूरत मेल

संक्षेप: रुपाली गांगुली ने हाल ही में अपनी रॉयल बनारसी पिंक साड़ी लुक से फैशन प्रेमियों का दिल जीत लिया। पारंपरिक बनारसी बुनाई, दमकते पिंक शेड और एलिगेंट स्टाइलिंग ने इस लुक को खास बना दिया है।

रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा की एक्टिंग ही नहीं, लोग स्टाइल के भी दीवाने हैं। खासतौर पर रुपाली का साड़ी स्टाइल एक नंबर होता है और कई महिलाएं फॉलो भी करती हैं। एक बार फिर रुपाली ने अपने ट्रेडिशनल साड़ी लुक से दिल जीत लिया है। ब्राइट कलर पैलेट, रिच बनारसी टेक्सचर और रॉयल ज्वेलरी का मेल इस साड़ी को फेस्टिव और फॉर्मल दोनों मौकों के लिए परफेक्ट बनाता है। साड़ी की बारीक कारीगरी और लाइट ज्वेलरी शाइन तस्वीरों में खूबसूरती को और भी उभार रहे हैं। यह पूरा लुक किसी भी फेस्टिव इवेंट- शादी, ग्रहलक्ष्मी पूजा, शादी या रिसेप्शन के लिए एकदम फिट बैठता है। पिंक-गोल्ड की यह कॉम्बिनेशन हर स्किन टोन पर खिलकर आती है। फॉलो करें रुपाली के स्टाइलिंग टिप्स और अपने लिए रीक्रिएट करें परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक।

रुपाली के साड़ी लुक की खास बातें- 1. रिच पिंक-गोल्ड बनारसी साड़ी साड़ी में पारंपरिक बनारसी वीव का खूबसूरत काम दिख रहा है। पिंक बेस पर गोल्ड जरी पैटर्न एक क्लासिक रॉयल वाइब देता है। बॉर्डर में डिटेल्ड फ्लोरल जरी वर्क लुक को और रिच बनाता है। पल्लू के हिस्से पर सिल्वर-गोल्ड राउंड मोटिफ्स इसे यूनिक टच दे रहे हैं।

2. ब्लाउज का सिंपल लेकिन एलिगेंट फिनिश साड़ी के साथ रुपाली ने ऑफ-व्हाइट/क्रीम कलर का ब्लाउज टीमअप किया है जो साड़ी के ब्राइट रंगों को बखूबी बैलेंस कर रहा है। किसी भी हैवी साड़ी के साथ रुपाली की तरह सोबर ब्लाउज पेयर कर सकते हैं।

3. हेवी स्टेटमेंट झुमके बड़े, मल्टी-कलर बीड्स वाले झुमके पूरे लुक का हाईलाइट हैं। यह फेस्टिव लुक में अनिवार्य ट्रेडिशनल ग्लैमर जोड़ते हैं। बाल खुले वेवी कर्ल्स में रखे गए हैं जिससे ज्वेलरी और भी उभरकर दिखती है।

4. गोल्ड चूड़ियां और मिनिमल मेकअप हाथों में गोल्ड चूड़ियों का सिंपल सेट साड़ी के रिच फ्लो के साथ परफेक्ट जाता है। सॉफ्ट मेकअप- पीच टोन ब्लश, न्यूड लिप्स और लाइट आई-मेकअप आउटफिट की चमक को बैलेंस करता है। माथे की छोटी लाल बिंदी पूरे ट्रेडिशनल फ्लेवर को कंपलीट करती है।