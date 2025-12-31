Hindustan Hindi News
शाही अंदाज, सौम्य मुस्कान: साड़ी में रुपाली गांगुली का एवरग्रीन लुक

संक्षेप:

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली एक बार फिर अपने शाही और सादगी भरे अंदाज से सुर्खियों में हैं। पारंपरिक साड़ी में उनका यह रिगल लुक भारतीय एथनिक फैशन की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है।

Dec 31, 2025 08:47 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली गांगुली ना सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी हमेशा चर्चा में रहता है। हाल ही में सामने आए उनके साड़ी लुक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एलिगेंस और ग्रेस उम्र या ट्रेंड की मोहताज नहीं होती। ट्रेडिशनल साड़ी में उनका यह रिगल अवतार भारतीय संस्कृति और आधुनिक स्टाइल का खूबसूरत संगम है। रुपाली गांगुली का यह साड़ी लुक उन महिलाओं के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो सादगी में शान और ट्रेडिशन में ट्रेंड ढूंढती हैं। फेस्टिव सीजन, वेडिंग फंक्शन या किसी खास मौके के लिए इस तरह का रिगल साड़ी लुक हमेशा एवरग्रीन साबित होता है।

साड़ी का डिजाइन और रंग चयन

गहरे लाल और गोल्डन टोन वाली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी में रुपाली गांगुली बेहद शाही नजर आ रही हैं। साड़ी पर की गई बारीक कढ़ाई और रिच टेक्सचर इसे एक क्लासिक रॉयल फील देता है। उन्होंने साड़ी को परफेक्ट ड्रेप के साथ कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बनाता है।

ब्लाउज और ड्रेपिंग स्टाइल

ब्लाउज की बात करें तो डीप नेकलाइन वाला मैचिंग ब्लाउज साड़ी के ओवरऑल लुक को बैलेंस करता है। यह ना तो ज्यादा बोल्ड है और ना ही सिंपल, बल्कि पूरी तरह एलिगेंट है। वहीं, साड़ी की ड्रेपिंग भी बेहद सलीके से की गई है, जो उनके फिगर और पोश्चर को खूबसूरती से हाईलाइट करती है।

ज्वेलरी और एक्सेसरीज

उनके ज्वेलरी सिलेक्शन ने इस लुक में चार चांद लगा दिए हैं। झुमके, मिनिमल कंगन और सटल रिंग्स उनके ट्रेडिशनल लुक को ओवरपावर किए बिना कम्प्लीट करते हैं।

मेकअप और हेयरस्टाइल

न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और बिंदी उनके चेहरे की नेचुरल ब्यूटी को उभारती है। सलीके से स्टाइल किए गए खुले बाल उनके पूरे लुक को क्लासिक टच देते हैं।

क्यों खास है यह लुक?

  • यह लुक साबित करता है कि साड़ी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती।
  • ट्रेडिशन, ग्रेस और मॉडर्न टच का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
  • कुल मिलाकर, साड़ी में रुपाली गांगुली का यह रिगल लुक इंडियन एथनिक फैशन की खूबसूरती को शानदार तरीके से दर्शाता है और फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट स्टाइल गाइड भी बनता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
