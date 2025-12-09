ब्लू बनारसी साड़ी में रुपाली गांगुली की ट्रेडिशनल एलिगेंस, जानें स्टाइलिंग सीक्रेट्स

रुपाली गांगुली ने अपने शानदार ब्लू बनारसी साड़ी लुक से एक बार फिर साबित कर दिया है कि साड़ी फैशन कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल रुपाली अपने सटल, एलिगेंट और ग्रेसफुल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में उनका लुक शाही और क्लासिक नजर आता है जो भारतीय हथकरघा की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है। साड़ी पर किया गया गोल्डन मोटिफ वर्क और चमकदार बॉर्डर इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। उन्होंने इस लुक को मिनिमल ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों के साथ कंपलीट किया है जिससे फोकस पूरी तरह साड़ी पर बना रहता है। फेस्टिव सीजन, वेडिंग फंक्शन या खास पारिवारिक मौके के लिए यह लुक महिलाओं को शानदार स्टाइल इंस्पिरेशन देता है।