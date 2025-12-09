Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनRupali Ganguly in Royal Blue Banarasi Saree
ब्लू बनारसी साड़ी में रुपाली गांगुली की ट्रेडिशनल एलिगेंस, जानें स्टाइलिंग सीक्रेट्स

ब्लू बनारसी साड़ी में रुपाली गांगुली की ट्रेडिशनल एलिगेंस, जानें स्टाइलिंग सीक्रेट्स

संक्षेप:

ब्लू बनारसी साड़ी में रुपाली गांगुली का यह रॉयल लुक ट्रेडिशनल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सटल मेकअप और क्लासिक ज्वेलरी के साथ यह साड़ी उन्हें बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश दिखाती है।

Dec 09, 2025 09:44 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

रुपाली गांगुली ने अपने शानदार ब्लू बनारसी साड़ी लुक से एक बार फिर साबित कर दिया है कि साड़ी फैशन कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल रुपाली अपने सटल, एलिगेंट और ग्रेसफुल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में उनका लुक शाही और क्लासिक नजर आता है जो भारतीय हथकरघा की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है। साड़ी पर किया गया गोल्डन मोटिफ वर्क और चमकदार बॉर्डर इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। उन्होंने इस लुक को मिनिमल ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों के साथ कंपलीट किया है जिससे फोकस पूरी तरह साड़ी पर बना रहता है। फेस्टिव सीजन, वेडिंग फंक्शन या खास पारिवारिक मौके के लिए यह लुक महिलाओं को शानदार स्टाइल इंस्पिरेशन देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रुपाली के स्टाइलिंग सीक्रेट्स और डिटेल्स

  • साड़ी फैब्रिक और डिजाइन: रुपाली गांगुली ने गहरे रॉयल ब्लू शेड की बनारसी सिल्क साड़ी कैरी की है। साड़ी पर हल्के गोल्डन मोटिफ्स और सॉफ्ट जरी वर्क इसे हैवी बनाए बिना रॉयल टच देते हैं। बॉर्डर पर की गई फाइन गोल्डन डिटेलिंग साड़ी को ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल अपील देती है।
  • ब्लाउज और ड्रेपिंग स्टाइल: इस साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लू ब्लाउज पहना है जिसमें बनारसी पैटर्न और शाइनी टेक्सचर साफ नजर आता है। ब्लाउज की स्लीव्स पर डिटेलिंग साड़ी के ओवरऑल लुक को बैलेंस करती है। साड़ी की ड्रेपिंग भी क्लासिक है जो उन्हें एलिगेंट और पॉलिश्ड लुक दे रही है।
  • ज्वेलरी और एक्सेसरीज: रुपाली ने इस आउटफिट के साथ स्टेटमेंट नेकलेस चुना है जिसमें कुंदन और कलर्ड स्टोन्स का फ्यूजन दिखता है। मिनिमल बैंगल्स और रिंग्स के साथ उन्होंने लुक को ओवरडू होने से बचाया है। यह ज्वेलरी चॉइस साड़ी के रिच कलर को और उभारती है।
  • मेकअप और हेयर: मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल रखा गया है- न्यूड टोन लिप्स, डिफाइंड आइज और हल्का ब्लश। माथे पर छोटी सी बिंदी ट्रेडिशनल टच जोड़ती है। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा गया है जो पूरे लुक को ग्रेसफुल फिनिश देता है।

क्यों चुनें ऐसा लुक?

read moreये भी पढ़ें:
सर्दियों में कैसे पहनें सूट, ताकि स्टाइलिश भी दिखें और ठंड भी ना लगे? जानें

अगर आप शादी, फेस्टिव फंक्शन या ट्रेडिशनल पार्टी के लिए कुछ टाइमलेस और एलिगेंट तलाश रही हैं तो रुपाली गांगुली का यह ब्लू बनारसी साड़ी लुक बेहतरीन इंस्पिरेशन है। रिच कलर, क्लासिक वीव और सटल स्टाइलिंग- ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट ट्रेडिशनल फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ऐसी साड़ी के साथ मेकअप और एक्सेसरीज को मिनिमल रखें, ताकि साड़ी की खूबसूरती खुद बोल सके।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।