गोल्डन ग्लैमर: गोल्डन साड़ी में एथनिक एलिगेंस की झलक, रुपाली गांगुली का रॉयल लुक

रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा दमदार एक्टिंग के अलावा अपने एथनिक फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। खासतौर पर उनकी साड़ी स्टाइलिंग का जवाब नहीं है। त्योहारों के सीजन में अगर आप भी एथनिक और रॉयल लुक अपनाना चाहती हैं तो सिल्क साड़ी से बेहतर कुछ नहीं। हाल ही में रुपाली ने अपने ट्रेडिशनल गोल्डन सिल्क साड़ी लुक से सभी का दिल जीत लिया। इस लुक में उन्होंने ग्रेस और एलिगेंस का ऐसा मेल दिखाया जो हर फेस्टिव या वेडिंग इवेंट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। गोल्डन साड़ी के साथ मरून ब्लाउज और स्टेटमेंट ज्वेलरी ने इस एथनिक लुक को और भी क्लासी बना दिया। आइए जानते हैं रुपाली के इस लुक की खास बातें —