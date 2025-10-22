Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनRupali Ganguly Grace and Glamour in Golden Traditional Saree
गोल्डन ग्लैमर: गोल्डन साड़ी में एथनिक एलिगेंस की झलक, रुपाली गांगुली का रॉयल लुक

गोल्डन ग्लैमर: गोल्डन साड़ी में एथनिक एलिगेंस की झलक, रुपाली गांगुली का रॉयल लुक

संक्षेप: रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा की साड़ियों के चर्चे हर जगह होते हैं। उनके साड़ी लुक्स में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है, एक बार फिर उन्होंने कमाल का लुक शेयर किया है जो खूब वायरल भी हो रहा है। जानें इससे जुड़ी खास बातें-

Wed, 22 Oct 2025 11:48 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा दमदार एक्टिंग के अलावा अपने एथनिक फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। खासतौर पर उनकी साड़ी स्टाइलिंग का जवाब नहीं है। त्योहारों के सीजन में अगर आप भी एथनिक और रॉयल लुक अपनाना चाहती हैं तो सिल्क साड़ी से बेहतर कुछ नहीं। हाल ही में रुपाली ने अपने ट्रेडिशनल गोल्डन सिल्क साड़ी लुक से सभी का दिल जीत लिया। इस लुक में उन्होंने ग्रेस और एलिगेंस का ऐसा मेल दिखाया जो हर फेस्टिव या वेडिंग इवेंट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। गोल्डन साड़ी के साथ मरून ब्लाउज और स्टेटमेंट ज्वेलरी ने इस एथनिक लुक को और भी क्लासी बना दिया। आइए जानते हैं रुपाली के इस लुक की खास बातें —

स्टाइलिंग पॉइंट्स-

  • सिल्क साड़ी का चयन करें: गोल्डन या कॉपर टोन की सिल्क साड़ी फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए हमेशा परफेक्ट रहती है। इसका रिच फैब्रिक और हल्की शाइन रॉयल टच देता है।
  • कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज लुक बढ़ाए: मरून या गहरे वाइन कलर का ब्लाउज साड़ी के गोल्डन शेड को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करता है। इस तरह का कॉन्ट्रास्ट आपको क्लासिक और फेस्टिव दोनों लुक देता है।

ये भी पढ़ें:आलिया भट्ट का दिवाली लुक: सिंपल स्टाइल में छिपी रॉयल एलिगेंस
  • ज्वेलरी में रखें एलिगेंस: गोल्ड झुमके, लेयर्ड नेकलेस और चूड़ियों का कॉम्बिनेशन इस साड़ी लुक को कंपलीट करता है। कोशिश करें कि ज्वेलरी ओवर ना लगे — सिंपल और स्टेटमेंट पीस चुनें।
  • हेयरस्टाइल और मेकअप: सॉफ्ट वेव्स या कर्ल्स के साथ खुले बाल इस ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच दे रहे हैं। न्यूड मेकअप और हल्की स्मोकी आईज के साथ रेड या पिंक लिपस्टिक लुक को बैलेंस करती है।
  • फुटवियर और पोज: हील्स या ट्रेडिशनल मोजरी इस आउटफिट के साथ अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। साड़ी का पल्लू फ्लॉन्ट करते हुए कमाल के पोज दें।

स्टाइल टिप: अगर आप भी शादी, त्योहार या किसी खास मौके पर सिल्क साड़ी पहनने की सोच रही हैं तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन और ज्वेलरी लुक को अपनाकर अपने स्टाइल गेम को एक नया आयाम दे सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Rupali Ganguly Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।