शाही रंग, सिंपल स्टाइल: रुबीना दिलैक का खूबसूरत अनारकली अवतार

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का यह वाइन कलर अनारकली लुक एलिगेंस और ग्रेस का परफेक्ट मेल है। सिंपल मेकअप और क्लासिक कलर इसे फेस्टिव व पार्टी वियर के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बनाते हैं।

Dec 10, 2025 02:11 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
टीवी की मशहूर अदाकारा रुबीना दिलैक अपने स्टाइल और ग्रेस से हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रुबीना दिलैक का यह वाइन कलर अनारकली ड्रेस लुक उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन फैशन इंस्पिरेशन है जो हैवी काम के बिना भी रॉयल और क्लासी दिखना चाहती हैं। डीप वाइन शेड ना सिर्फ विंटर और फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है, बल्कि सभी स्किन टोन पर खूबसूरती से सूट भी करता है। जानें रुबीना के आउटफिट और लुक की खास बातें-

आउटफिट डिटेल्स: इस अनारकली की सबसे खास बात इसकी फ्लोइंग फिट और स्ट्रक्चर्ड अपर बॉडी है। इसपर किया गया सटल एम्ब्रॉयडरी वर्क ड्रेस को एलिगेंट टच देता है, वहीं फुल-लेंथ फ्लेयर मूवमेंट के साथ ग्रेस जोड़ता है। शीयर स्लीव्स और मैचिंग दुपट्टा इस आउटफिट को सॉफ्ट और फेमिनिन फील देते हैं।

मेकअप और हेयरस्टाइल: रुबीना ने इस अनारकली को मिनिमल स्टाइलिंग के साथ कैरी किया है जो आज के ट्रेंड्स के बिल्कुल अनुरूप है। न्यूड मेकअप, सॉफ्ट आईज और नेचुरल लिप शेड उनके लुक को ओवरपावर किए बिना एन्हांस करता है। बालों को फ्रेंच ब्रेड या फिर फिशटेल पोनी में स्टाइल किया गया है जो एथनिक आउटफिट के साथ हमेशा क्लासी लगता है।

एक्सेसरीज: एक्सेसरीज की बात करें तो रुबीना ने हैवी ज्वेलरी अवॉइड कर लुक को संतुलित रखा है। यह स्टाइलिंग उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो शादी फंक्शन, फैमिली गेदरिंग, त्योहार या इवनिंग इवेंट्स में कम लेकिन इम्पैक्टफुल लुक चाहती हैं।

फैशन टिप: अगर आप भी इस तरह का वाइन कलर अनारकली चुनती हैं तो इसे गोल्डन या न्यूड फुटवियर के साथ पेयर कर सकती हैं। साथ ही, बहुत ज्यादा मेकअप या ज्वेलरी से बचें ताकि ड्रेस का कलर ही हाइलाइट रहे। कुल मिलाकर, रुबीना दिलैक का यह लुक साबित करता है कि सही कलर और क्लीन स्टाइलिंग से आप आसानी से ग्रेसफुल स्टेटमेंट बना सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

