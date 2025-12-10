शाही रंग, सिंपल स्टाइल: रुबीना दिलैक का खूबसूरत अनारकली अवतार

संक्षेप: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का यह वाइन कलर अनारकली लुक एलिगेंस और ग्रेस का परफेक्ट मेल है। सिंपल मेकअप और क्लासिक कलर इसे फेस्टिव व पार्टी वियर के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बनाते हैं।

टीवी की मशहूर अदाकारा रुबीना दिलैक अपने स्टाइल और ग्रेस से हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रुबीना दिलैक का यह वाइन कलर अनारकली ड्रेस लुक उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन फैशन इंस्पिरेशन है जो हैवी काम के बिना भी रॉयल और क्लासी दिखना चाहती हैं। डीप वाइन शेड ना सिर्फ विंटर और फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है, बल्कि सभी स्किन टोन पर खूबसूरती से सूट भी करता है। जानें रुबीना के आउटफिट और लुक की खास बातें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आउटफिट डिटेल्स: इस अनारकली की सबसे खास बात इसकी फ्लोइंग फिट और स्ट्रक्चर्ड अपर बॉडी है। इसपर किया गया सटल एम्ब्रॉयडरी वर्क ड्रेस को एलिगेंट टच देता है, वहीं फुल-लेंथ फ्लेयर मूवमेंट के साथ ग्रेस जोड़ता है। शीयर स्लीव्स और मैचिंग दुपट्टा इस आउटफिट को सॉफ्ट और फेमिनिन फील देते हैं।

मेकअप और हेयरस्टाइल: रुबीना ने इस अनारकली को मिनिमल स्टाइलिंग के साथ कैरी किया है जो आज के ट्रेंड्स के बिल्कुल अनुरूप है। न्यूड मेकअप, सॉफ्ट आईज और नेचुरल लिप शेड उनके लुक को ओवरपावर किए बिना एन्हांस करता है। बालों को फ्रेंच ब्रेड या फिर फिशटेल पोनी में स्टाइल किया गया है जो एथनिक आउटफिट के साथ हमेशा क्लासी लगता है।

एक्सेसरीज: एक्सेसरीज की बात करें तो रुबीना ने हैवी ज्वेलरी अवॉइड कर लुक को संतुलित रखा है। यह स्टाइलिंग उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो शादी फंक्शन, फैमिली गेदरिंग, त्योहार या इवनिंग इवेंट्स में कम लेकिन इम्पैक्टफुल लुक चाहती हैं।