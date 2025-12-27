न्यूट्रल शेड्स और क्लासिक टच, रुबीना दिलैक ने सिखाया परफेक्ट विंटर स्टाइल

Hindustan Hindi News
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का विंटर लुक यह साबित करता है कि सर्दियों में भी आराम और स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस बनाया जा सकता है। उनका यह लुक हर महिला के लिए इंस्पिरेशन है।

Dec 27, 2025 07:39 am IST Shubhangi Gupta
रुबीना दिलैक ना सिर्फ अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी हमेशा चर्चा में रहता है। सर्दियों में उनका स्टाइल सिंपल, एलिगेंट और प्रैक्टिकल नजर आता है जो आम महिलाओं के लिए भी आसानी से अपनाया जा सकता है। हाल ही में सामने आए उनके विंटर लुक में क्लासिक न्यूट्रल टोन और रिच कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जो ठंड के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जानें उनके लुक से जुड़ी खास बातें-

  • आउटफिट डिटेल्स: रुबीना ने ऑफ-व्हाइट का को-ऑर्ड सेट या कोट-सूट पहना है, जो विंटर फैशन का टाइमलेस चॉइस माना जाता है। हल्के रंग ना सिर्फ एलिगेंट लगते हैं, बल्कि दिन के समय पहनने के लिए भी बहुत सॉफ्ट और रिफाइंड फील देते हैं। इस तरह के आउटफिट ऑफिस, ट्रैवल या कैजुअल आउटिंग- हर जगह सूट करते हैं।
  • वूलन स्कार्फ: उनके लुक का सबसे खास एलिमेंट है डीप मैरून या वाइन कलर का वूलन स्कार्फ। सर्दियों में स्कार्फ सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे आउटफिट को स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए भी जरूरी होता है। रुबीना का यह स्कार्फ उनके न्यूट्रल आउटफिट में कलर का परफेक्ट पॉप ऐड करता है।
  • लेयरिंग: एक और अहम स्टाइल टिप जो रुबीना के लुक से सीखने को मिलती है, वह है लेयरिंग। उन्होंने हल्के कोट के साथ स्कार्फ और फुल-स्लीव इनर पहना है जिससे ना ज्यादा भारी लुक आता है और ना ही ठंड लगती है। सर्दियों में लेयरिंग स्मार्ट होनी चाहिए, ताकि आप स्टाइलिश भी दिखें और कंफर्टेबल भी रहें।
  • मिनिमल एक्सेसरीज: एक्सेसरीज की बात करें तो रुबीना ने मिनिमल अप्रोच अपनाई है। सिंपल सनग्लासेस, छोटे इयररिंग्स और नेचुरल मेकअप उनके लुक को ओवरडोन होने से बचाते हैं। विंटर फैशन में अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज पहन लेते हैं, लेकिन रुबीना का स्टाइल सिखाता है कि कम में भी ज्यादा इम्पैक्ट डाला जा सकता है।

  • बैग और फुटवियर: फुटवियर और बैग भी उनके लुक में प्रैक्टिकल नजर आते हैं। सर्दियों में ऐसे शूज और बैग चुनने चाहिए जो स्टाइल के साथ-साथ वॉकिंग और ट्रैवल के लिए भी आरामदायक हों।

फैशन टिप: कुल मिलाकर, रुबीना दिलैक का विंटर लुक यह सिखाता है कि सही रंग, स्मार्ट लेयरिंग और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ आप सर्दियों में भी बेहद ग्रेसफुल और ट्रेंडी दिख सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो एलिगेंस के साथ कम्फर्ट को प्राथमिकता देती हैं।

