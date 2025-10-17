नेवी ब्लू साड़ी में रुबीना दिलैक का चार्म, जानें उनके रॉयल स्टाइलिंग सीक्रेट्स

संक्षेप: टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक का स्टाइल हमेशा चर्चा का विषय होता है, एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। नेवी ब्लू और गोल्डन साड़ी पहने उनका लेटेस्ट लुक काफी वायरल हो रहा है।

छोटे पर्दे की पॉपुलर अभिनेत्री रुबीना दिलैक अपने क्लासी फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उनका नेवी ब्लू साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें उन्होंने रॉयल और एलिगेंट स्टाइल को बखूबी पेश किया है। रुबीना का यह लुक पारंपरिक भारतीय परिधान को मॉडर्न टच के साथ कैरी करने का परफेक्ट उदाहरण है। ब्लाउज डिजाइन से लेकर हेयरस्टाइल और मेकअप तक, सबकुछ परफेक्ट है। उनका कॉन्फिडेंस, ग्रेस और फैशन सेंस हर आउटफिट में झलकता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप भी त्योहारी या शादी के सीजन में रॉयल लुक पाना चाहती हैं तो रुबीना के इस अंदाज़ से कई स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स- कलर चुनाव: नेवी ब्लू एक ऐसा रंग है जो हर स्किन टोन पर फबता है। यह कलर ना केवल एलिगेंट दिखता है बल्कि फेस्टिव और वेडिंग सीजन में भी परफेक्ट चॉइस है।

एम्ब्रॉइडरी ब्लाउज से बढ़ाएं ग्लैम: रुबीना ने अपनी साड़ी के साथ हैवी एम्ब्रॉइडरी वाला ब्लाउज टीमअप किया है जिसने लुक में रॉयल टच एड कर दिया है। आप भी सीक्वेन या जरी वर्क ब्लाउज चुनकर अपने लुक को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हैं।

हेयरस्टाइल भी हो खास: उन्होंने बालों में स्लीक बन बनाया और उसे फूलों से सजाया है जिससे साड़ी लुक और भी उभरकर सामने आया है। यह हेयरस्टाइल फेस को डिफाइन करता है और ग्रेसफुल अपीयरेंस भी देता है।

मेकअप में रखें बैलेंस: नेवी ब्लू साड़ी के साथ रुबीना ने न्यूड टोन मेकअप अपनाया। स्मोकी आईज और हल्का लिप शेड इस रंग के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है।

ज्वेलरी का रखें खास ध्यान: रुबीना ने ज्वेलरी नहीं पहनी है लेकिन आप इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड, पर्ल ज्वेलरी या फिर टेंपल ज्वेलरी भी चुन सकती हैं।