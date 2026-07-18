गोल चेहरे वाली लड़कियां कभी ना करें ये मिस्टेक, फेस पर दिखेगा मोटापा

Style Mistakes: राउंड, चबी फेस है तो कुछ गलतियों को ना दोहराएं, इससे आपका फेस ज्यादा चौड़ा और बड़ा नजर आएगा। राउंड फेस वाली गर्ल्स को इन 5 तरह की गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फेस और ज्यादा चौड़ा और भारी दिखेगा।

जिन लड़कियों का फेस गोल शेप में होता है। अक्सर उन्हें स्टाइल में दिक्कत आती है, वजह है चिन एरिया पर ज्यादा फैट होना, जिसकी वजह से चेहरा ज्यादा चौड़ा और जॉलाइन काफी ज्यादा फैली हुई सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि सारा फैट चेहरे पर ही है। ऐसे राउंड फेस के साथ अगर स्टाइल करते व क्त मिस्टेक कर दी जाए और चेहरा और भी ज्यादा चौड़ा और बड़ा नजर आने लगता है। इसलिए स्टाइलिस्ट राउंड फेस लड़कियों को अक्सर ये 5 तरह की स्टाइल मिस्टेक करने से मना करते हैं। जानें कौन सी हैं वो 5 स्टाइल मिस्टेक जिन्हें राउंड शेप गर्ल्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

टर्टल नेक या क्लोज नेक कपड़े पहनना सूट,ब्लाउज, टॉप या टीशर्ट कुछ भी अगर आप टर्टल नेक या क्लोज नेक पहन रहीं, तो इससे आपका नेक एरिया बिल्कुल भी नहीं दिखता और आपका चेहरा ज्यादा चौड़ा, बड़ा नजर आने लगता है। इसलिए क्लोज्ड नेक वाले कॉलर, टीशर्ट या फिर टॉप्स को पहनना पूरी तरह से अवॉएड करें।

किस तरह के कपड़े पहनें थोड़ा सा निगेटिव स्पेस मतलब वी नेकलाइन या फिर चौड़े गले के कपड़े आपके चेहरे को थोड़ा सा लंबा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे कपड़ों को पहनने की कोशिश करें जिनके गले वी, स्वीटहार्ट, प्रिसेंट कट या फिर चौड़े नेकलाइन वाले हों।

ईयररिंग्स पहनते समय रखें ख्याल राउंड शेप की मालकिन हैं तो ईयररिंग्स भी सोच-समझकर ही पहनें। अगर आपने ऐसी ईयररिंग्स पहनी हैं जो ठीक आपके जॉ लाइन पर आकर खत्म हो रही तो इससे सारा अटेंशन जॉ लाइन पर आता है और चेहरा ज्यादा बड़ा और चौड़ा दिखता है।

इसकी बजाय आप ऐसे ईयररिंग्स पर पैसे खर्च करें जो लंबे, पतले और जॉ लाइन के नीचे तक आते हों। इससे चेहरा थोड़ा ज्यादा स्लिम नजर आता है।

टाइट बन और पीछे की तरफ बनी पोनी टेल राउंड फेस वाली लेडीज को बैक कॉम्ब करके सारे बालों का पीछे टाइट बन या टाइट पोनीटेल जैसी हेयरस्टाइल बनाने से भी बचना चाहिए। इससे सारा फोकस चेहरे पर होता है और फेस ज्यादा बड़ा, चौड़ा नजर आता है।

टाइट बन की बजाय बालों में क्राउन एरिया में वॉल्यूम देने के साथ लेंथ रखें। जिससे फेस लंबा लगे। बालों के दो पार्टीशन चेहरे पर दिखेंगे तो चेहरा थोड़ा स्लिम नजर आएगा।

स्कार्फ, हैवी चोकर या हुडीज गले में बंधा स्कार्फ, हैवी हुडीज जिसकी नेकलाइन बिल्कुल गले पर जाकर फंसती है या फिर चौड़ी डिजाइन वाले चोकर नेकपीस, ऐसी कोई भी चीज जो आपके गले को छिपा देती है, उसे पहनना अवॉएड करें। इस तरह की स्टाइल मिस्टेक में नेक छिप जाता है और चेस्ट के साथ फेस मर्ज होता है और फेस हैवी नजर आने लगता है।

बजाय इस तरह की स्टाइलिंग के आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमे नेक एरिया खुला हो और साथ ही नेकलेस लांग हो, जिससे चेहरा लंबा नजर आए।