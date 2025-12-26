वेलवेट, गोल्ड और लाल साड़ी- रेखा जी का अंदाज बना स्टाइल इंस्पिरेशन
रेखा जी का रेड साड़ी लुक एक बार फिर साबित करता है कि क्लासिक स्टाइल कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। रॉयल रंग, वेलवेट फैब्रिक और गोल्ड ज्वेलरी ने इस अंदाज़ को आइकॉनिक बना दिया।
बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा रेखा जी जब भी नजर आती हैं, फैशन अपने आप इतिहास बन जाता है। हाल ही में सामने आए उनके इस रेड साड़ी लुक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र और ट्रेंड्स उनसे सीखते हैं। क्रिसमस के आसपास सामने आया यह अंदाज रंगों, फैब्रिक और एलीगेंस का परफेक्ट मेल है, जिसमें रॉयल क्लास और फेस्टिव फील दोनों झलकते हैं।
- साड़ी डिटेल्स: रेखा जी ने यहां डीप रेड और बॉर्डो टोन की खूबसूरत साड़ी को चुना है जो सर्दियों और फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। साड़ी के साथ पहनी गई मैचिंग वेलवेट ट्यूनिक इस लुक को और भी रिच बना रही है। वेलवेट फैब्रिक ना सिर्फ सर्दियों में एलिगेंट लगता है, बल्कि यह आउटफिट को एक रॉयल टच भी देता है। साड़ी का फ्लो और ट्यूनिक की सॉफ्ट स्ट्रक्चर रेखा जी की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहे हैं।
- गोल्ड ज्वेलरी: इस लुक का सबसे खास हिस्सा है रेखा जी का सिग्नेचर स्टाइल- भारी गोल्ड ज्वेलरी। स्टेटमेंट नेकलेस, झुमके, कंगन और रिंग्स इस आउटफिट के साथ पूरी तरह बैलेंस में हैं। गोल्ड ज्वेलरी का कॉन्ट्रास्ट रेड साड़ी के साथ एक क्लासिक साउथ-इंडियन और रॉयल एस्थेटिक क्रिएट करता है जो रेखा जी की पहचान बन चुका है।
- मेकअप: मेकअप की बात करें तो रेखा जी ने अपने ट्रेडमार्क बोल्ड रेड लिप्स, परफेक्ट आईलाइनर और सॉफ्ट ग्लोइंग बेस को चुना है। माथे की बिंदी और सलीके से बंधे बाल इस लुक को पारंपरिक और एलिगेंट फिनिश देते हैं। वहीं, कुछ तस्वीरों में उनका ग्रीन टिंटेड सनग्लासेस के साथ पोज देना इस क्लासिक लुक में एक मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ता है।
फैशन टिप: कुल मिलाकर, यह लुक सिर्फ एक आउटफिट नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट है। रेखा जी एक बार फिर यह साबित करती हैं कि फैशन ट्रेंड्स बदल सकते हैं, लेकिन क्लासिक स्टाइल हमेशा अमर रहता है। रेड साड़ी, वेलवेट ट्यूनिक और गोल्ड ज्वेलरी का यह संगम क्रिसमस के जश्न में शाही चमक भर देता है और फैशन प्रेमियों को इंस्पिरेशन दे जाता है। आप भी उनके स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कर अपने लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।
