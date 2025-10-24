Hindustan Hindi News
रेड साड़ी में रीम समीर का रॉयल अंदाज– फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन

संक्षेप: रीम समीर का रेड साड़ी लुक हर फैशन लवर के लिए इंस्पिरेशन है। उनका सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज दिखाता है कि एलिगेंस ज्यादा मेकअप या एक्सेसरीज से नहीं, बल्कि सही फैब्रिक, कलर और आत्मविश्वास से आता है। 

Fri, 24 Oct 2025 06:06 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
टीवी की खूबसूरत अदाकारा रीम समीर अपने फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत रेड साड़ी लुक में सबका दिल जीत लिया। उनका यह पारंपरिक अंदाज ना केवल एलिगेंट दिखा, बल्कि मॉडर्न स्टाइल का भी परफेक्ट टच लिए हुए था। सिल्क टेक्सचर की इस साड़ी में रीम ने अपनी नेचुरल ब्यूटी को और निखारा, वहीं मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप ने लुक में चार चांद लगा दिए। अगर आप भी इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन रीम समीर की तरह रॉयल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो उनके साड़ी लुक से कुछ खास स्टाइलिंग टिप्स जरूर ले सकती हैं। आइए जानते हैं, उनके इस ग्लैमरस साड़ी लुक के कुछ फैशन सीक्रेट्स।

रीम समीर साड़ी स्टाइलिंग टिप्स (Styling Tips):

  • रिच फैब्रिक चुनें: रीम की साड़ी का फेब्रिक सॉफ्ट सिल्क था जो फेस्टिव और पार्टी लुक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आप बनारसी या साटन सिल्क का चुनाव भी कर सकती हैं।
  • सॉलिड कलर का चुनाव करें: उन्होंने गहरे रेड कलर को चुना, जो हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगता है और ग्लैम टच भी देता है।
  • मिनिमल ज्वेलरी लुक अपनाएं: रीम ने गोल्डन चोकर नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स पहने हैं। अगर आप भी एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो हैवी ज्वेलरी से बचें।
  • स्लीव डिजाइन पर दें ध्यान: फुल-स्लीव ब्लाउज और डीप नेक डिजाइन ने लुक को बैलेंस किया और पारंपरिक टच दिया।
  • हेयरस्टाइल रखें नेचुरल: रीम ने बालों को खुला छोड़कर सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया जो साड़ी लुक के साथ बेहद सूट करता है।
  • मेकअप रखें लाइट: उन्होंने न्यूड मेकअप, सॉफ्ट ब्लश और हल्की शाइन वाले लिप कलर का इस्तेमाल किया– यह फॉर्मल इवेंट्स के लिए आदर्श विकल्प है।
  • ड्रेपिंग स्टाइल पर फोकस करें: साड़ी को सही ढंग से ड्रेप करना बहुत जरूरी है। रीम ने क्लासिक पल्लू स्टाइल चुना जो उनकी फिगर को और उभारता है।

फैशन टिप: अगर आप शादी या फेस्टिव सीजन के लिए तैयार हो रही हैं, तो इसी तरह के सिंपल लेकिन रिच कलर साड़ी लुक को अपनाकर अपने अंदर की ग्रेस और कॉन्फिडेंस को निखारें।

