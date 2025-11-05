Hindustan Hindi News
सादगी में शाही अंदाज: श्वेता तिवारी का एथनिक साड़ी लुक महिलाओं के लिए बना इंस्पिरेशन

संक्षेप: टीवी और फैशन की दुनिया में श्वेता तिवारी कोई नया नाम नहीं हैं, उनका स्टाइल हर बार चर्चा में रहता है। हाल ही में उन्होंने पीली और लाल रंग की साड़ी में कमाल का लुक शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 11:52 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Saree Styling Tips: टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा अपने फैशन स्टाइल से दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं। हाल ही में उनका एक नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पीले रंग की बनारसी साड़ी और लाल ब्लाउज कैरी किया है। उनका यह लुक त्योहार या शादी के मौसम के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। श्वेता का यह एलिगेंट साड़ी लुक ग्रेस, एथनिक चार्म और क्लासिक ब्यूटी का खूबसूरत संगम है। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप, ओपन वेव्स हेयरस्टाइल और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पूरा किया है जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। आइए जानते हैं श्वेता तिवारी के इस खूबसूरत एथनिक अवतार की पूरी डिटेल और इसे कैसे रीक्रिएट कर सकते हैं।

श्वेता तिवारी का साड़ी लुक- स्टाइलिंग टिप्स

1. येलो बनारसी साड़ी का क्लासिक चार्म:

श्वेता ने रिच येलो कलर की सिल्क बनारसी साड़ी पहनी है जिसमें हल्की शाइन और टेक्सचर उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है। यह कलर सभी स्किन टोन पर खूबसूरत लगता है और शादी या फेस्टिव मौकों के लिए एकदम परफेक्ट है।

2. रेड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट:

रेड कलर का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज साड़ी को बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। इसका डीप नेक डिजाइन और सीक्वेन बॉर्डर इसे और आकर्षक बना रहे हैं।

3. ट्रेडिशनल ज्वेलरी का टच:

उन्होंने अपने लुक को ग्रीन स्टोन नेकलेस, छोटे ईयररिंग्स और सुर्ख लाल चूड़ियों के साथ पूरा किया है। हाथों में रिंग और सिंपल बिंदी उनके पूरे लुक में एथनिक ग्रेस जोड़ रहे हैं।

4. हेयर और मेकअप लुक:

सॉफ्ट कर्ल्स में ओपन हेयर और नेचुरल मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक को बैलेंस करते हैं। हल्की स्मोकी आईज और न्यूड लिपस्टिक के साथ उन्होंने एलिगेंट ग्लो मेनटेन किया है।

स्टाइलिंग टिप- श्वेता तिवारी का यह येलो बनारसी साड़ी लुक सादगी और शाही अंदाज का खूबसूरत मेल है। फेस्टिव-वेडिंग सीज़न के लिए वो परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं। उनके साड़ी स्टाइलिंग सीक्रेट्स को फॉलो कर आप भी इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
shweta tiwari Fashion Tips

