रेडिमेड फैंसी ब्लाउज के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं अपनी डिजाइनर साड़ी
आपको भी ब्लाउज फिटिंग करवाने के लिए बार-बार भाग दौड़ करना पड़ता है? यदि ऐसा है, तो टेलर के चक्कर काटने से बेहतर है, अपनी सही फिटिंग की रेडीमेड ब्लाउज ट्राई करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन इस दौरान ब्लाउज की वेटिंग इतनी लंबी होती है, कि कई बार इवेंट निकल जाता है पर ब्लाउज हाथ नहीं आता। बहुत सी महिलाएं इस चक्कर में अपनी पसंदीदा साड़ी नहीं पहन पाती और उन्हें अपनी आउटफिट बदलनी पड़ती है। आपको भी ब्लाउज फिटिंग करवाने के लिए बार-बार भाग दौड़ करना पड़ता है? यदि ऐसा है, तो टेलर के चक्कर काटने से बेहतर है, अपनी सही फिटिंग की रेडीमेड ब्लाउज ट्राई करें। यहां फैंसी डिजाइनर ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Studio shringaar की ये बनारसी सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपने कोई नई बनारसी सिल्क साड़ी खरीदी है, तो ब्लाउज बनाने में समय बर्बाद करने से बेहतर है, इसे आर्डर करें! ब्लाउज बनवाने में बुटीक वाली जितना चार्ज करेगी, उससे कम में आप रेडिमेड ब्लाउज घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
गोल्डन ब्लाउज हर साड़ी के साथ फिट बैठती है, बनारसी चंदेरी फैब्रिक से तैयार इस गोल्डन ब्लाउज का लुक काफी खूबसूरत है। आप इसे लाल, पीली, हरी किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस रेडिमेड ब्लाउज में आपको अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी विकल्प 50% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
इस रेडीमेड बोट नेक ब्लाउज को आप अपने अनुसार किसी भी साड़ी या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। यह पार्टी वियर ब्लाउज सिंपल और एलिगेंट साड़ियों के लिए परफेक्ट है। इसमें बोट नेक और एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे। इस वेडिंग सीजन ब्लाउज सिलवाने की चिंता छोड़े और Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर रेडिमेड ब्लाउज ऑर्डर करें।
हैवी सिल्वर जरी थ्रेड सीक्वेंस एंब्रॉयडरी के साथ ये खूबसूरत ब्लाउज फैंसी साड़ियों के साथ परफेक्ट लगेगी। अगर आप कोई हैवी साड़ी पहन रही हैं, तो उसके साथ ये ब्लाउज कैरी कर सकती हैं। ये हैवी स्कर्ट और दुपट्टे के साथ कैरी करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, साथ ही 85% का छूट भी उपलब्ध है।
सीक्वेंस एंब्रायडरी के साथ इस सब्यसाची ब्लाउज का लुक कमाल का है। खासकर पार्टी वियर साड़ियों के साथ ये बेहद खूबसूरत लगेगी। आप चाहे तो इन्हें लहंगे के साथ भी पेयर कर सकती हैं। ये खूबसूरत V नेक ब्लाउज में एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे, जो इसका लुक इन्हैंस कर रहे हैं। इस साड़ी के कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने साड़ी के रंग अनुसार सही विकल्प को 81% के ऑफ पर आर्डर कर सकती हैं।
ये कंफर्टेबल रेडिमेड ब्लाउज उनके लिए परफेक्ट है जिन्हें सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन टेलर के चक्कर काटने से अच्छा है, आप ये रेडिमेड ब्लाउज ऑर्डर करें! इसे प्लेन से लेकर हैवी वर्क साड़ियों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 76% का ऑफ भी उपलब्ध है।
मरून रंग की वेलवेट ब्लाउज आजकल ट्रेंड में है। इस ब्लाउज का लुक कमाल का है, इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस ब्लाउज को टॉप की तरह कैरी कर सकती हैं। साड़ी, लहंगा शरारा किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल करने पर ये आकर्षक लुक देगी।
इस स्लीवलेस स्वीटहार्ट नेक सीक्वेंस एंब्रायडरी ब्लाउज का लुक कमाल का है। इस पार्टी वियर ब्लाउज को किसी भी फैंसी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार उन्हें 77% के ऑफ पर आर्डर करें। इसकी फैब्रिक भी आरामदायक है, ये अंदर से चुभती नहीं है, इसकी क्वालिटी को लेकर बेफिक्र रहें।
शादी सीजन ब्लाउज न बन पाने के कारण अपना लाल लहंगा स्किप करने का सोच रही है, तो रुक जाएं! जब Amazon पर इतनी खूबसूरत रेडिमेड ब्लाउज उपलब्ध है, वो भी आपके परफेक्ट साइज में तो अपना मन छोटा क्यों करना! फुल हैंड वर्क एंब्रायडरी के साथ ये ब्राइडल ब्लाउज आपकी साड़ी और लहंगे के आकर्षण का केंद्र बन जाएगी, वो भी इस समय यह केवल 779 रुपए में उपलब्ध है। इससे ज्यादा तो आपकी सिलाई चली जाती।
ये स्ट्रेचेबल रेडीमेड ब्लाउज एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ आएगी, ये ब्लाउज देखने में बेहद आकर्षक है। ब्लाउज को साड़ी के साथ ही स्कर्ट और प्लाजो के साथ भी पेयर किया जा सकता है। इसे किसी भी पार्टी वियर साड़ी के साथ स्टाइल किया जा सकता है। यह देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। तो इंतजार कैसा! भगदड़ से बचाना है तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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