परफेक्ट फिटिंग के लिए टेलर के चक्कर काटने की जगह ऑर्डर करें रेडिमेड ब्लाउज
Amazon पर रेडिमेड ब्लाउज के ये खूबसूरत ऑप्शंस चेक करें! परफेक्ट फिटिंग, बेहतरीन डिजाइन और अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक, आपको यहां सब मिलेगा, वो भी बिल्कुल टाइम पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन चल रहा है, इस दौरान टेलर के पास ब्लाउज बनवाने जाओ तो 4 से 5 दिन चक्कर तो काटने पड़ते हैं। गलती से अगर आपने किसी फंक्शन के लिए अर्जेंट में ब्लाउज मांग लिया, तो समझो आपको अपनी आउटफिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इन सब से बचना चाहती हैं, तो Amazon पर रेडिमेड ब्लाउज (Readymade blouse) के ये खूबसूरत ऑप्शंस चेक करें! परफेक्ट फिटिंग, बेहतरीन डिजाइन और अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक, आपको यहां सब मिलेगा, वो भी बिल्कुल टाइम पर। तो ज्यादा न सोचें, लहंगा हो या साड़ी जैसा भी ब्लाउज चाहिए उसे आज ही ऑर्डर करें।
हर रंग की साड़ी के साथ पहन सकती हैं गोल्डन रेडीमेड ब्लाउज
नीली, पीली, हरी और गुलाबी किसी भी रंग की साड़ी हो गोल्डन ब्लाउज सब के साथ मैच करता है। अगर आप अपने साड़ी के अनुसार मैचिंग ब्लाउज नहीं ढूंढ़ पा रही हैं, तो एक रेडीमेड गोल्डन ब्लाउज तो आपके पास होना चाहिए! कभी भी और कहीं भी ये आपकी मदद करेगा। खासकर शादी सीजन जैसे समय में तो महिलाओं को इसे जरूर खरीदना चाहिए।
समर सीजन स्टाइल करें स्लीवलेस रेडिमेड ब्लाउज
आजकल स्लीवलेस ब्लाउज काफी ट्रेंड में है, महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं, परंतु टेलर के पास स्लीवलेस बनवाने जाओ तो वो अक्सर डिजाइन खराब कर देते हैं। इसलिए आप रेडीमेड स्लीवलेस ब्लाउज ऑर्डर करें, इनमें अलग-अलग साइज फिटिंग आती है, इन्हें अपने अनुसार ऑर्डर करें। ये शरीर पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। इस तरह आप कम समय और कम खर्चे में अपनी पसंदीदा साड़ी लुक क्रिएट कर सकती हैं।
एल्बो लेंथ रेडीमेड फैंसी ब्लाउज ट्राई करें
एल्बो लेंथ ब्लाउज आजकल काफी ट्रेडिंग है। अगर आप अपने नई साड़ी लुक के लिए एल्बो लेंथ ब्लाउज बनवाना चाहती हैं, पर टेलर की भाग दौड़ से भी बचाना है, तो Amazon के ये बेहतरीन ऑप्शन एक्सप्लोर करें! यहां लहंगा से लेकर साड़ी तक, हर तरह की आउटफिट के लिए खूबसूरत ब्लाउज मिल जाएंगे। प्लेन हो या एंब्रॉयडरी या फिर स्ट्रेचेबल हर तरह का ब्लाउज सस्ते में अवेलेबल है। जितना आप टेलर को देती हैं, इससे बेहद कम पैसे में आप रेडिमेड ब्लाउज घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें रेडीमेड लहंगा ब्लाउज
लहंगा ब्लाउज का नाम सुनते ही टेलर डबल चार्ज करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप Amazon पर लहंगा ब्लाउज के बेहतरीन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती हैं। बेहद सस्ते दाम पर इन्हें घर बैठे आर्डर किया जा सकता है। रेडी टू वियर बना बनाया ब्लाउज मिलेगा, जिसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न फिटिंग की चिंता और न ही टेलर के चक्कर काटने की।
गर्मी में परफेक्ट रहेंगे कॉटन के डिजाइनर ब्लाउज
गर्मी में कॉटन ब्लाउज सभी साड़ी लवर के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। ये बॉडी पर हल्का और आरामदायक महसूस होंगे और आप खुलकर अपना साड़ी लुक इंजॉय कर सकती हैं। अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है, तो Amazon के ये खूबसूरत रेडिमेड कॉटन ब्लाउज ट्राई करें। इनका डिज़ाइनर पैटर्न आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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