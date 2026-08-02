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रवि किशन के गरीबी वाले डायलॉग पर भारी पड़ी घड़ियां, ढाई करोड़ से भी ज्यादा कीमत की घड़ी का वीडियो हो रहा वायरल

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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रवि किशन हर बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं। गरीबी के स्ट्रगल वाले बयान को लेकर ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद अब लोग उनकी महंगी घड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमे वो ढाई करोड़ से भी ज्यादा कीमत की घड़ी को पहने दिख रहे।

RAVI KISHAN WATCH
रवि किशन की महंगी घड़ियां हो रही वायरल

बॉलीवुड एक्टर और भोजपुरी स्टार रवि किशन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। कभी नीट पेपर पर दिया बयान मीम्स बनकर सोशल मीडिया पर छा जाता है तो कभी उनके देश की ड्यूटी वाले डायलॉग वायरल होते हैं। ऐसा ही एक बयान गरीबी पर भी वायरल हो रहा था। लेकिन अब उनकी महंगी घड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे। 35 लाख की घड़ी के बाद उनकी FM FLEX की ढाई करोड़ से भी ज्यादा कीमत की घड़ी का वीडियो सामने आया है।

गरीबी वाला बयान हो रहा था वायरल

सांसद और एक्टर रवि किशन ने बताया कि कैसे बचपन में देखी गरीबी वो अभी भी भूल नहीं पाते। एक पॉडकास्ट में रवि किशन ने बोला कि उन्होंने इतनी गरीबी देखी है कि अभी भी जब मैं 7 स्टार होटल में जाता हूं तो अच्छा खाना ऑर्डर नहीं करता। भले ही प्रोडक्शन का हो या फिर अपने पैसों का हो। भले ही पार्टी के प्रचार में गया हूं। मैं अभी भी खिचड़ी ऑर्डर करता हूं।

रवि किशन के इस इंटरव्यू के क्लिप के साथ लोग ढेर सारे मीम्स बनाने लगे और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। लोग बोल रहे ऐसी गरीबी तो उन्हें भी चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी महंगी घड़ियों का वीडियो वायरल हो रहा।

रवि किशन की महंगी घड़ी

वहीं अब रवि किशन का पुराना वीडियो वायरल हो रहा जिसमे वो काफी लग्जरी घड़ी को पहने दिख रहे और इस वीडियो को देखकर लोग जमकर कमेंट कर रहे। दरअसल, वीडियो में पहनी घड़ी के बारे में दावा किया जा रहा कि ये 35 लाख रुपये की है। अर्बन नेक्स्ट सोशल मीडिया पेज पर शेयर वीडियो में वो भोलेनाथ का भजन गाते दिख रहे और हाथों में उन्होंने एक महंगी घड़ी को पहना है। जिसके बारे में बताया गया है कि ये हब्लोट बिग बैंग मेका-10 वॉच है। जो एक स्विस लक्जरी ब्रांड है, जिसकी घड़ियां महंगे डायल की वजह से स्पेशल होती है। लक्जरी घड़ी के शौकीन लोगों के बीच ये काफी पॉपुलर है। वहीं रवि किशन के हाथ में मौजूद इस घड़ी की कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही।

ढाई करोड़ से ज्यादा कीमत की घड़ी

वहीं एक वीडियो में रवि किशन FM FLEX की घड़ी पहने दिख रहे हैं। जिसके बारे में वीडियो में बताया गया है कि ऑटोमेटिक कैलिबर इंजन मूवमेंट वाली ये घड़ी हाई टेक टाइटेनियम रोज गोल्ड से बनी है और इसकी कीमत 2.7 करोड़ रुपये है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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