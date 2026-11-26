रवि किशन, अक्षय कुमार और करण जौहर के 3 स्टाइलिश लुक, पुरुष भी लें फैशन टिप्स
कॉफी विद करण के नए एपिसोड में अक्षय कुमार, रवि किशन और करण जौहर अपने अलग-अलग फैशन अंदाज में नजर आए। किसी ने सटल कलर्स चुने, तो किसी ने ब्राइट कलर और स्टाइलिश कपड़ों से लाइमलाइट लूटी।
कॉफी विद करण में इस बार सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि तीनों मेहमानों के स्टाइल ने भी खूब ध्यान खींचा। अक्षय कुमार, रवि किशन और करण जौहर तीनों का फैशन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां अक्षय ने न्यूट्रल कलर्स और आरामदायक कपड़ों के साथ अपना लुक क्लासी रखा, वहीं रवि किशन ने पीले रंग के सूट में थोड़ा हटकर एक्सपेरिमेंट किया। करण जौहर का पिंक आउटफिट भी किसी से कम नहीं रहा। तीनों ने दिखाया कि मेन्स फैशन में सिर्फ ब्लैक, ब्लू और ग्रे जैसे कलर्स तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। सही कलर, फिटिंग और स्टाइलिंग के साथ सिंपल से आउटफिट को भी खास बनाया जा सकता है।
अक्षय कुमार का लुक रहा क्लासी और कूल
अक्षय कुमार का स्टाइल हमेशा ऐसा रहता है, जिसमें ज्यादा मेहनत किए बिना भी लुक शानदार लगता है। इस बार उन्होंने बेज कलर का ट्रेंच कोट पहना, जिसके साथ ब्राउन शर्ट और ढीली फिटिंग वाली ट्राउजर पेयर की। उनके पूरे आउटफिट में सॉफ्ट कलर्स नजर आए, जो लुक को काफी क्लासी बना रहे थे।
कोट और ट्राउजर के साथ उन्होंने टैन कलर के जूते, बेल्ट, हल्के रंग के चश्मे और घड़ी पहनी। उनका लुक न तो बहुत फॉर्मल था और न ही जरूरत से ज्यादा कैजुअल। अगर किसी को कम चीजों के साथ स्मार्ट दिखना पसंद है, तो अक्षय का यह स्टाइल एक अच्छा इंस्पिरेशन है।
रवि किशन ने पीले सूट में दिखाया स्वैग
रवि किशन का अंदाज बाकी दोनों से बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने मस्टर्ड येलो कलर का सूट चुना, जो कैमरे पर काफी शानदार नजर आ रहा था। सूट की ढीली फिटिंग और आरामदायक स्टाइल ने इसे किसी आम फॉर्मल सूट जैसा नहीं रहने दिया।
उन्होंने जैकेट के साथ सफेद प्रिंटेड शर्ट पहनी, जिसे पैंट के अंदर टक करने के बजाय बाहर रखा। यह छोटी सी स्टाइलिंग डिटेल उनके पूरे लुक को ज्यादा कूल बना रही थी। साथ में टिंटेड एविएटर चश्मे और चमकदार हरे रंग के जूतों ने लुक में थोड़ा रेट्रो टच जोड़ दिया। रवि का यह अंदाज उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें कपड़ों में कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है।
करण जौहर का पिंक सूट बना स्टाइल स्टेटमेंट
करण जौहर के आउटफिट में कलर और डिटेल्स दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला। उन्होंने ब्राइट पिंक कलर का डबल ब्रेस्टेड सूट जैकेट पहना, जिसके साथ ब्लैक ट्राउजर और सफेद शर्ट पेयर की। पिंक जैकेट उनके लुक का सबसे खास हिस्सा रही।
गले में प्रिंटेड स्कार्फ, हाथों में रिंग्स और डार्क कलर के फॉर्मल जूतों ने उनके लुक को और स्टाइलिश बना दिया। करण का यह आउटफिट दिखाता है कि मेन्स फैशन में पिंक जैसे कलर्स भी काफी शानदार लग सकते हैं। बस उन्हें सही तरीके से स्टाइल करने की जरूरत है।
तीनों के लुक से क्या सीखें?
अक्षय का सटल स्टाइल, रवि किशन के कलरफुल कपड़े और करण का बोल्ड फैशन, तीनों अपने आप में खास हैं। अगर आप भी अपने स्टाइल में कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमेशा से पहने जाने वाले डार्क कलर्स से थोड़ा बाहर निकलें। बेज, मस्टर्ड और पिंक जैसे कलर्स ट्राई करें। मेन्स फैशन में अब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, बल्कि अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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