राशा थडानी का वाइब्रेंट शरारा लुक- देसी आउटफिट में ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड की यंग स्टार राशा थडानी अपने स्टाइल के लिए खूब चर्चा में रहती हैं, इस बार भी उनका शरारा लुक वायरल हो गया है। शरारा के कलर कॉम्बो से लेकर स्टाइलिंग तक, सबकुछ परफेक्ट है। जानें उनके लुक की खास बातें-
बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी और उभरती फैशन स्टार राशा थडानी इन दिनों अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन लुक्स को लेकर लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में सामने आई उनकी एथनिक तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्लासिक इंडियन वियर को कैसे रिफाइंड, ग्लैमरस और कैमरा-रेडी बनाया जा सकता है। नेचर-फ्रेंडली बैकड्रॉप के बीच राशा का यह शरारा लुक ना सिर्फ एलिगेंस दिखाता है, बल्कि उनके स्टाइल सेंस की परिपक्वता को भी उजागर करता है। हॉट पिंक शरारा, ग्रीन दुपट्टा, मिनिमल मेकअप और सहज हेयरस्टाइल के साथ उनका पूरा अवतार ऐसा प्रतीत होता है जैसे पारंपरिक सौंदर्य को आधुनिक अंदाज में दोबारा परिभाषित किया गया हो। यहां जानें उनके लुक की खास बातें-
शरारा सेट का कलर पैलेट
उन्होंने हॉट पिंक शरारा सेट चुना है जो ब्राइटनेस और रॉयल्टी का परफेक्ट मेल बनाता है। पिंक कलर उनकी स्किनटोन पर बेहद खिल रहा है और आउटफिट में एक युवापन का टच जोड़ता है।
आउटफिट डिटेल्स
टॉप एक स्लीवलेस लॉन्ग कुर्ता स्टाइल में है जो सिंपल होते हुए भी सिल्हूट को एलिगेंट लुक देता है। शरारा पैंट पर गोल्डन लीफ पैटर्न की एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को फेस्टिव और रिच फील देती है।
दुपट्टा स्टाइलिंग
ग्रीन बंधेज पैटर्न वाले दुपट्टे पर गोल्ड जरी बॉर्डर पूरे लुक को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा है। पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एक क्लासिक ट्रेडिशनल कलर पैलेट बनाता है जो कैमरे में बेहद आकर्षक लगता है।
ज्वेलरी & मेकअप
राशा ने ज्वेलरी मिनिमल रखी- स्लिम बैंगल्स और एक स्टेटमेंट रिंग। उनका मेकअप भी सॉफ्ट ग्लैम में है- न्यूड टोन बेस, हल्का आई मेकअप, रोजी लिप्स और उनके माथे की छोटी लाल बिंदी लुक में इंडियन एथनिक ग्रेस जोड़ती है।
हेयरस्टाइल
हेयर को नेचुरल सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया है। फ्रंट सेक्शन में हल्की ट्विस्टेड ब्रेडिंग एक फ्रेश, यंग और एथनिक टच देती है।
लुक वाइब: प्रकृति के बीच खड़े होकर, पत्थरों की सीढ़ियां और मंदिर का बैकड्रॉप- इन सभी तत्वों ने राशा के इस पारंपरिक लुक को और अधिक दिव्य और फोटोफ्रेंडली बना दिया। यह लुक फेस्टिव, वेडिंग फंक्शन, पूजा या डे-टाइम ट्रेडिशनल फोटोशूट के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
