Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनrashmika mandanna glow like star in big crystal made jewellery pieces wearing for swarovski event
गले से चिपका चमचमाते पत्थरों का हार पहन रेडी हुई रश्मिका मंदाना तो फैंस ने फोटोज देख की तारीफें

गले से चिपका चमचमाते पत्थरों का हार पहन रेडी हुई रश्मिका मंदाना तो फैंस ने फोटोज देख की तारीफें

संक्षेप: Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना हाल ही में लॉस एंजल्स में लक्जरी ज्वैलरी ब्रांड स्वारोस्की के 130 साल सेलिब्रेशन में शिरकत की। जिसकी फोटोज रश्मिका ने शेयर की है। गले में बड़े क्रिस्टल से सजे हार और ज्वैलरी पीस के साथ उनका लुक अट्रैक्टिव दिख रहा है। देखें फोटोज..

Fri, 31 Oct 2025 04:04 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रश्मिका मंदाना की एक झलक भी फैंस के लिए काफी होती है। रश्मिका ने अपने लेटेस्ट लुक की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। दरअसल, मिस मंदाना लॉस एजल्स पहुंची थीं। जहां पर उन्होंने लक्जरी ज्वैलरी लेबल स्वारोस्की के 130 साल पूरे होने के खुशी में सेलिब्रेट हो रहे इवेंट को अटेंड किया। जहां उनका लुक हर किसी का अटेंशन चुरा रहा है। विदेशी हसीनाओं के सामने उनका लुक हर किसी को फीका बना रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फिगर फिटिंग ड्रेस में रश्मिका गजब की हसीन दिख रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
रश्मिका मंदाना

स्वारोस्की इवेंट में रश्मिका का अट्रैक्टिव लुक

खास इवेंट के लिए रश्मिका ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस को चुना था। जिसके साथ स्टनिंग ज्वैलरी पीस लुक को शानदार बना रहे थे। नेकपीस के साथ कमर पर पहनी वेस्टबैंड पूरे लुक को खास बना रही थी।

ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस ने किया इंप्रेस

रश्मिका ने इवेंट के लिए डबल टोन ड्रेस को चुना। मैटेलिक सिल्वर कॉर्सेट स्टाइल टॉप के साथ ब्लैक अटैच स्कर्ट थी। वी नेकलाइन और स्टैपलेस टॉप पर स्ट्रक्चर्ड डिजाइन बनी थी। वहीं कॉर्सेट पर बने कर्व उनकी फिगर को फ्लांट करने के लिए काफी दिख रहे थे। जिसके साथ ब्लैक लांग स्कर्ट अटैच थी। जिसकी फिगर फिटिंग डिजाइन और लो वेस्टलाइन इसे खास बना रही थी और मरमेड लुक क्रिएट कर रही थी।

चमचमाती ज्वैलरी ने लूटा ध्यान

स्ट्रैपलेस और खास स्ट्रक्चर्ड डिजाइन वाले कॉर्सेट टॉप ड्रेस के साथ लगे से लगा चोकर नेकपीस बेहद खास दिख रहा था। स्वारोस्की क्रिस्टल से सजे इस नेकलेस की खासियत लोगों का ध्यान खींच रही है। एमरॉल्ड और ओवल शेप ड्रापलेट डिजाइन के क्रिस्टल से इस नेकलेस को तैयार किया गया था। साथ में स्वारोस्की के ईयर कफ्स और रिंग के साथ क्रिस्टस से बनी वेस्ट चेन काफी अट्रैक्टिव दिख रही थी।

रश्मिका मंदाना

हेयरस्टाइल और आई मेकअप स्टनिंग

लोगों का ध्यान चमचमाते नेकलेस पर अटक जाए इसलिए हेयरस्टाइल को काफी सोच-समझकर बनाया गया था। और ये रश्मिका के फेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। बालों को पुल बैक करके हाफ अपडू स्टाइल में रेडी किया गया था। साथ ही फ्रंट में स्लीक पफ क्रिएट किया गया है। वहीं स्मोकी आईशैडो को मैटेलिक इफेक्ट दिया गया है और विंग्ड आईलाइनर के साथ आई मेकअप को कंप्लीट किया गया है। इस तरह के आई मेकअप में शायद रश्मिका पहली बार नजर आ रही हैं। वहीं टिंटेड चिक्स, ग्लॉसी कैरेमल पिंक लिप शेड और ग्लोइंग हाईलाइटर खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दै। रश्मिका का इंटरनेशनल इवेंट में रेडी ये लुक आपको कैसा लगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Rashmika Mandanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।