रश्मिका मंदाना ने पहनी सैटिन साड़ी, कीमत सुन हो जाएंगे हैरान

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना ने साउथ के अवॉर्ड शो को अटेंड करने के लिए पहनी इतनी मंहगी साड़ी, कीमत सुनकर हैरानी जरूर होगी। इस यूनिक मोचा ग्रीन कलर की साड़ी में रश्मिका का लुक एलिगेंट दिख रहा था।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:23 PM
रश्मिका मंदाना ब्यूटी और क्यूटनेस के साथ ही लक्जरी का भी नाम है। अपनी स्माइल से फैंस का दिल चुराने वाली ये एक्ट्रेस अपने सिंपल और अट्रैक्टिव लुक से हर किसी को इंप्रेस कर लेती हैं। लेकिन उनका ये सिंपल लुक हर किसी के बस की बात नहीं है। हाल ही अवॉर्ड्स शो सिमा (SIIMA) में पहुंची रश्मिका की साड़ी एलिगेंट दिखी। जिसकी कीमत जरूर हैरान कर देगी।

रश्मिका का क्लासी लुक

रश्मिका मंदाना ने साउथ का सिमा (SIIMA) अवॉर्ड अटेंड किया। इस अवॉर्ड में रश्मिका को पुष्पा 2 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। वहीं इवेंट में पहुंची रश्मिका ने माचा ग्रीन कलर की साड़ी को पहना था। जिसका क्लासी सैटिन लुक अट्रैक्टिव दिख रहा था। इस सैटिन साड़ी पर सिकुइन पर्ल का बॉर्डर था। वहीं हॉल्टर नेक स्ट्रैपी प्लजिंग नेकलाइन ब्लाउज के साथ पेयर किया गया था। इस ब्लाउज को सिकुइन पर्ल वाले बॉर्डर की एंब्रायडरी से कंप्लीट किया गया था। वहीं इसका यूनिक कलर देख कंफ्यजन हो रहा और ये शैंपेन गोल्ड कलर सी कैमरे पर नजर आ रही।

सिंपल था लुक

रश्मिका ने इस यूनिक मोचा ग्रीन कलर की साड़ी को मिनिमल लुक दिया था। साइड पार्टीशन बीच वेवी हेयर के साथ ग्लॉसी मेकअप फिनिश था। वहीं ज्वैलरी को स्किप गया था। जिससे पूरा अटेंशन साड़ी पर ही जा रहा था।

साड़ी की कीमत कर देगी हैरान

रश्मिका मंदाना ने डिजाइन तरुण ताहिलियानी की डिजाइन की हुई साड़ी को कैरी किया था। जिसकी कीमत जरूर हैरान कर देगी। दरअसल, तरुण ताहिलियानी की वेबसाइट के अनुसार इस सैटिन सिल्क क्लासिक पर्ल डिटेल वाली साड़ी की कीमत है करी 1,19,900 रुपये है। जिसे सुनकर फैंस जरूर हैरान हो रहे हैं।

