धुरंधर में रणवीर से संजू बाबा तक का दिखा बालोची स्वैग, रॉयल लुक के लिए कैरी करें टॉप 5 पठानी कुर्ता

धुरंधर में रणवीर से संजू बाबा तक का दिखा बालोची स्वैग, रॉयल लुक के लिए कैरी करें टॉप 5 पठानी कुर्ता

संक्षेप:

Top 5 Pathani Kurta Sets For Men’s In Dhurandhar’ Style: अगर आप भी डेली वियर से लेकर पार्टी फंक्शन तक में पहनने के लिए पठानी कुर्ता ढूंढ रहे हैं तो ये टॉप 5 स्टार्स से इंस्पायर्ड पठानी कुर्ता सेट्स आपके लुक को बोल्ड एंड डेशिंग लुक दे सकते हैं।

Dec 29, 2025 01:57 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर हिट फिल्म 'धुरंधर' से एक बार फिर पठानी कुर्तों का फैशन ट्रेंड वापस लौटकर आ गया है। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना के रग्ड,मस्कुलाइन और बोल्ड लुक्स ने ना सिर्फ पुरुषों को इंस्पायर किया बल्कि महिलाओं को भी काफी इंप्रेस किया है। फिल्म में ब्लैक कलर पठानी कुर्ता, सिल्क-वूल फैब्रिक पठानी कुर्ता और चाइनीज कॉलर वाले पठानी कुर्ता परफेक्ट फिटिंग के साथ पहने हुए जबरदस्त लुक दे रहे थे। अगर आप भी डेली वियर से लेकर पार्टी फंक्शन तक में पहनने के लिए पठानी कुर्ता ढूंढ रहे हैं तो ये स्टार्स से इंस्पायर्ड टॉप 5 पठानी कुर्ता सेट्स आपके लुक को बोल्ड एंड डेशिंग लुक दे सकते हैं।

धुरंधर स्टार्स इंस्पायर्ड टॉप 5 पठानी कुर्ता सेट्स

ऑल ब्लैक बालोची पठानी कुर्ता सेट (अक्षय खन्ना स्टाइल)

धुरंधर के वायरल सॉन्ग 'FA9LA' में अक्षय खन्ना का शेर-ए-बलोच लुक काफी शानदार लग रहा है। स्लिम फिट चाइनीज कॉलर कुर्ता, मैट ब्लैक बटन, सूड पाइपिंग और सेमी-बालोची सलवार पार्टी लुक के लिए परफेक्ट हो सकता है। सिल्क-वूल ब्लेंड फैब्रिक से बना पठानी कुर्ता ब्लैक ग्लासेस और लाइट स्टोल के साथ पहना हुआ पावरफुल लुक देता है।

akshaye khanna

ब्लैक पठानी विद डिस्ट्रेस्ड जैकेट (रणवीर सिंह स्टाइल)

रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी का लुक कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने तैयार किया है। यह 19वीं सदी के शाही कपड़ों से प्रेरित है, जो लुक में एक शांत शक्ति और गहराई को जोड़ता है। शोल्डर प्लेट्स और बॉटम कट वैरिएशन के साथ यह पठानी कुर्ता ब्लैक या डार्क शेड्स में पहना हुआ बेहद शानदार लगता है।

ranveer singh

क्लासिक रग्ड पठानी कुर्ता (संजय दत्त स्टाइल)

फिल्म में संजय दत्त की तरह पहना हुआ सिंपल ब्लैक या सफेद पठानी लेदर जैकेट या ब्लेजर के साथ पेयर करें। ये धुरंधर के पावरफुल कैरेक्टर्स की तरह मस्कुलाइन और इंटिमिडेटिंग लुक देता है।

sanjay dutt

एम्ब्रॉइडर्ड शोल्डर पठानी सूट

धुरंधर इंस्पायर्ड वेरिएशन में कुर्ते पर लाइट एम्ब्रॉइडरी विद वेस्टकोट, कलर में डार्क ग्रे या नेवी ब्लू रणवीर और अक्षय के मिक्स्ड लुक्स से लिया गया है। यह पार्टी या फेस्टिवल लुक के लिए आइडियल है।

ट्रेडिशनल कॉटन पठानी विद मॉडर्न ट्विस्ट

संजय दत्त और रणवीर के रफ स्टाइल से आप ब्रिदेबल कॉटन या लिनेन में, शार्प कॉलर और रिलैक्स्ड सलवार वाले पठानी कुर्ता पसंद कर सकते हैं। ब्लैक-व्हाइट कॉम्बो या प्रिंटेड वैरिएशन रोजाना या कैजुअल धुरंधर वाइब्स के लिए परफेक्ट रहेंगे।

स्टाइलिंग टिप्स- हमेशा डार्क कलर्स चुनें, शार्प बीयर्ड रखें और ब्लैक शूज या मोजरी पेयर करें। ये लुक आपको धुरंधर की तरह पावरफुल और स्टाइलिश बनाएगा।

