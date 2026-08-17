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बिना तामझाम क्लासी साड़ी लुक चाहिए? रानी मुखर्जी का ये लुक कॉपी करें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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रानी मुखर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए ज्यादा गहनों, मेकअप या एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होती। मिनिमल स्टाइलिंग के साथ भी आप अपने लुक को क्लासी और स्टाइलिश रख सकते हैं।

Rani Mukerji Saree Look
सिंपल साड़ी में भी स्टाइलिश लुक चाहिए तो रानी मुखर्जी के इस लुक से लें स्टाइलिंग आइडियाज।(Instagram/yashrajfilmstalent)

साड़ी पहनकर अगर आप भी सिंपल, क्लासी और थोड़ा बॉसी दिखना चाहती हैं, तो रानी मुखर्जी का यह लुक आपके काम का है। रानी ने अपने इस लुक में कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। रानी ने बारीक गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है जिसके साथ उन्होंने भारी हार, चूड़ियों या बहुत ज्यादा गहनों को छोड़कर सिर्फ स्टेटमेंट झुमकों पर ध्यान दिया है। सेंटर पार्टिंग के साथ खुले बाल और हल्का मेकअप उनके पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहा है। यानी अगर आपको भी कम चीजों में ज्यादा स्टाइल पसंद है, तो रानी का यह अंदाज जरूर पसंद आएगा।

सिंपल लेकिन क्लासिक साड़ी

रानी की साड़ी देखने में काफी सिंपल है, लेकिन इसका बॉर्डर एकदम अलग लुक दे रहा है। साड़ी में बहुत ज्यादा चमक-दमक नहीं है, फिर भी गोल्डन बॉर्डर की वजह से इसमें पार्टी लुक वाला टच आ रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है, जो देखने में बहुत सिंपल लगती है, तो उसे इसी तरह पहनकर नया लुक दे सकते हैं।

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भारी गहनों की जगह स्टेटमेंट ईयरिंग्स

रानी ने साड़ी के साथ गहनों की पूरी दुकान पहनने के बजाय सिर्फ एक चीज को खास बनाया। उनके स्टेटमेंट ईयरिंग्स पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। यह स्टाइल उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है, जिन्हें गले में हार, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और कानों में बड़े झुमके एक साथ पहनना पसंद नहीं है।

रानी मुखर्जी का साड़ी लुक

खुले बालों ने लुक को रखा मॉडर्न

साड़ी के साथ बालों को बांधने के बजाय रानी ने उन्हें खुला रखा। बीच से मांग और खुले बालों ने उनके पूरे लुक को थोड़ा मॉडर्न टच दिया। अगर आपको भी साड़ी के साथ बार-बार जूड़ा या चोटी बनाना पसंद नहीं है, तो खुले बालों वाला यह तरीका ट्राई कर सकती हैं। खासकर जब साड़ी बहुत भारी ना हो, तब खुले बाल काफी अच्छे लगते हैं।

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मेकअप भी रखा एकदम मिनिमल

इस पूरे लुक की एक और खास बात है रानी का मिनिमल मेकअप। उन्होंने चेहरे पर बहुत ज्यादा रंग या चमक नहीं रखी, इससे साड़ी और झुमकों पर फोकस बना रहता है। लाइट मेकअप बेस, न्यूड लिपस्टिक और आंखों में हल्का-सा काजल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।

रानी मुखर्जी साड़ी स्टाइलिंग टिप्स

ऑफिस से पार्टी तक काम आएगा ये लुक!

रानी का यह साड़ी लुक सिर्फ किसी बड़े इवेंट के लिए नहीं है। आप इसे ऑफिस की खास मीटिंग या फिर किसी फॉर्मल पार्टी में भी ट्राई कर सकती हैं।

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रानी से सीखें ‘कम लेकिन खास’ वाला फैशन

रानी मुखर्जी का यह लुक एक बात साफ बताता है- स्टाइल के लिए हमेशा बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर आपको भी बिना ज्यादा मेहनत के साड़ी में बॉसी और क्लासी दिखना है, तो रानी मुखर्जी का यह लुक आपके लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हो सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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