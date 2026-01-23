रानी मुखर्जी का सफेद साड़ी में दिलकश अंदाज, कजरारी आंखे, मिनिमल ज्वैलरी चुरा रही फैंस का दिल

संक्षेप: Rani Mukerji latest look: रानी मुखर्जी इन दिनों नई फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। इस बीच रानी का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो सफेद रंग की साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लुक में नजर आ रही हैं। इस लुक को देखकर लेडीज जरूर टिप्स ले सकती हैं।

रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। साथ ही बॉलीवुड में करियर के 30 साल पूरे होने पर वो यश राज स्टूडियो भी पहुंचीं। जहां उनका खूबसूरत अंदाज फैंस का दिल चुरा रहा है। सफेद रंग की साड़ी और कजरारी आंखों के साथ उनकी दिलकश आवाज को सुनकर फैंस दीवाने हो रहे। वहीं लेडीज रानी के इस लुक को देखकर जरूर इंस्पिरेशन ले सकती हैं। कैसे 47 की उम्र में आप रानी के लेज इज मोर वाले अंदाज में रेडी होकर सबकी अटेंशन चुरा सकती हैं।

व्हाइट साड़ी में लगीं खूबसूरत रानी मुखर्जी ने शो में आने के लिए सफेद रंग की ब्यूटीफुल साड़ी को चुना। ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी पर व्हाइट मैचिंग के फ्लोरल मोटिफ्स को उकेरा गया था। साड़ी की डिजाइन लुक को बेहद सादगीभरा बना रही थी। वहीं साड़ी के किनारों पर मैचिंग व्हाइट कलर के लैस को लगाया गया था। जो साड़ी को कंप्लीट करने के लिए काफी दिख रही थी। वहीं स्लीवलेस ब्लाउज जिसकी वी नेकलाइन शार्ट थी। और इस पूरे लुक को ग्रेसफुल बनाने के लिए काफी दिख रही थी। बगैर स्किन शो किए रानी मुखर्जी इस साड़ी में नेचुरली खूबसूरत नजर आ रही थीं।