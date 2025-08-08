रक्षाबंधन पर ट्राई करें ये ट्विस्ट वाली पोनीटेल हेयरस्टाइल, फटाफट दिखेंगी सुंदर

Raksha bandhan 2025 Hairstyle Ideas: रक्षाबंधन के दिन एथिनिक वियर पहन रहीं लेकिन खुले बाल या जूड़ा बनाने का इरादा नहीं है। तो बस फटाफट बन जाने वाली ये हेयरस्टाइल ट्राई करें। जो ना केवल कपड़ों के साथ मैच करेगी बल्कि आपको यंग भी दिखाएगी।

रक्षाबंधन का दिन तो गर्ल्स के लिए बेहद स्पेशल रहता है। भाई को राखनी बांधने की एक्साइटमेंट में लड़कियां सुबह से ही रेडी हो जाती हैं। लेकिन कपड़े, मेकअप के बाद बात बालों पर अटक जाती है। क्योंकि बिना किसी टूल के हेयरस्टाइल बनाना मुश्किल लगता है। और खुले बालों वाला लुक आप चाहती नहीं। तो इस बार अपने एथिनिक वियर के साथ जूड़ा और बन हेयरस्टाइल ना ट्राई करें। नहीं तो सारी फोटो में उम्र से बड़ी दिखेंगी। अगर रक्षाबंधन पर क्यूट फोटोज चाहिए तो पोनीटेल वाली ये हेयरस्टाइल ट्राई करें।

मेसी पोनीटेल

पोनीटेल बनाकर आप यंग दिखेंगी बल्कि ये एथिनिक कपड़ों के साथ भी पूरी तरह से मैच होगी। कियारा आडवाणी की तरह फ्रंट पोर्शन से बालों को डिवाइड करें और बालों की मिड हाई मेसी पोनी क्रिएट करें। ये लुक शरारा और सूट दोनों पर जंचेगा।

राशा थडानी की हेयरस्टाइल

राशा थडानी की तरह हाई स्लीक बन को अपने इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ बनाएं। साथ ही थोड़े से बालों को रबर बैंड के ऊपर लपेटकर नीचे की तरफ पिन से सेट करें। हाई पोनीटेल बनाकर आप अपनी एज के मुताबिक यंग ही नजर आएगी।