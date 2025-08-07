रक्षाबंधन पर लगाएं स्पेशल थीम वाली मेहंदी, यहां देखें क्रिएटिव आइडियाज Raksha Bandhan 2025 special theme ideas for mehndi Designs latest trendy patterns, फैशन - Hindustan
रक्षाबंधन पर लगाएं स्पेशल थीम वाली मेहंदी, यहां देखें क्रिएटिव आइडियाज

रक्षाबंधन पर लगाएं स्पेशल थीम वाली मेहंदी, यहां देखें क्रिएटिव आइडियाज

Raksha Bandhan mehndi: रक्षाबंधन पर अगर आप भी मेंहदी लगाने वाली हैं, तो आपको कोई थीम सिलेक्ट जरूर कर लेनी चाहिए। इससे आपको सही डिजाइन ढूंढने में भी आसानी होगी और मेंहदी मीनिंगफुल भी लगेगी।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:54 AM
रक्षाबंधन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। कपड़े, मिठाई और राखी की शॉपिंग के साथ। लेकिन असली वाइब तो एक दिन पहले आना शुरू होती है, जब बहनें अपने हाथों पर सुंदर सी मेंहदी रचाती हैं। कुंवारी हो या शादीशुदा, हर लड़की रक्षाबंधन के दिन तो कम से कम अपने हाथों पर मेंहदी लगाती ही है। अगर आप भी मेंहदी लगाने वाली हैं, तो आपको कोई थीम सिलेक्ट जरूर कर लेनी चाहिए। इससे आपको सही डिजाइन ढूंढने में भी आसानी होगी और मेंहदी मीनिंगफुल भी लगेगी। तो चलिए देखते हैं रक्षाबंधन पर आप किस-किस थीम की मेंहदी ट्राई कर सकती हैं।

भाई-बहन स्पेशल मेंहदी

रक्षाबंधन पर आप अपनी मेंहदी में भी भाई-बहन की प्यारी बॉन्डिंग दिखा सकती हैं। जैसे- भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन या बहन को गिफ्ट देता भाई। इस डिजाइन के साथ आप ढोल, मिठाइयां, गिफ्ट, हैप्पी रक्षाबंधन भाई; जैसे पर्सनल एलिमेंट भी एड कर सकती हैं। ऐसी थीम वाली मेहंदी अक्सर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रहती है।

नाम या स्पेशल नोट वाली मेहंदी

रक्षाबंधन पर भाई को स्पेशल फील कराने के लिए आप अपनी मेंहदी में भाई का नाम भी लिख सकती हैं। इसके अलावा आप मेंहदी में भाई के लिए कुछ स्पेशल भी लिख सकती हैं। जैसे 'माई ब्रदर माई हीरो', 'लव यू भाई' या फिर भाई के लिए कोई इमोशनल नोट भी लिखा जा सकता है। यकीन मानिए ऐसी मेंहदी देखकर आपके भाई इमोशनल और हैप्पी दोनों हो जाएंगे।

मिनिमल राखी ब्रेसलेट मेंहदी

अगर आपको मिनिमल मेंहदी डिजाइन पसंद आते हैं या कुछ अलग हटकर बनाना चाहती हैं, तो राखी ब्रेसलेट मेंहदी ट्राई कर सकती हैं। इसमें आप कलाई पर राखी की तरह गोलाई शेप दे कर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट बना सकती हैं। इसमें डोरी, फूल, चेन, छोटे बीड्स जैसे पैटर्न इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो इसे इतना ही रहने दें या फिर उंगली तक ले जा कर हथफूल जैसा डिजाइन बना लें। ये बहुत ही ट्रेंडी और खूबसूरत लगेगा।

फ्लोरल फ्यूजन मेंहदी

रक्षाबंधन पर आप ट्रेडिशनल फूलों और बेल वाली मेहंदी लगा सकती हैं। त्यौहारों पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। इसमें आप रक्षाबंधन स्पेशल एलिमेंट्स का फ्यूजन कर सकती हैं। जैसे- फूलों और बेल के साथ 'हैप्पी रक्षाबंधन' लिख दें या फिर रक्षाबंधन से जुड़ी चीजें जैसे आरती की थाली, राखी, मिठाई, गिफ्ट जैसी चीजें भी शामिल करें। इससे ट्रेडिशनल मेंहदी लुक भी मिलेगा और रक्षाबंधन की झलक भी हाथों पर नजर आएगी।

(Image Credit- Pinterest)

Mehndi Design Raksha Bandhan

