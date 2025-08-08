मेहंदी लगाना नहीं आता? तो रक्षाबंधन पर इन आसान तरीकों से बनाएं सुंदर डिजाइन Raksha Bandhan 2025 mehndi hacks for beginners simple ways to make gorgeous designs, फैशन - Hindustan
Raksha Bandhan Mehndi: मेंहदी के साथ एक बड़ी दिक्कत है और वो है इसे लगाना। अगर आपको भी मेंहदी लगाना नहीं आता है, तो इन सिंपल हैक्स की मदद से आप रक्षाबंधन पर प्यारी से मेंहदी लगा सकती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:14 AM
रक्षाबंधन की वाइब एक दिन पहले ही आना शुरू हो जाती है, जब शाम को बहनें अपने हाथों पर सुंदर-सुंदर मेंहदी रचाती हैं। रक्षाबंधन उन चुनिंदा त्यौहारों में से एक है, जब लगभग हर लड़की मेंहदी जरूर लगाती है। हालांकि मेंहदी के साथ एक बड़ी दिक्कत है और वो है इसे लगाना। अब जिसे मेंहदी लगाना आता है, उसके लिए तो सुंदर डिजाइन बनाना पल भर का खेल है। लेकिन जिसे लगाना ना आता हो, वो भला कैसे अपने हाथ रचाए? अब हर बार किसी और से मेंहदी लगवाना तो पॉसिबल होता नहीं। आपके साथ भी यही है तो टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि हम आपके लिए कुछ कमाल के हैक ले कर आए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से सुंदर डिजाइन बना पाएंगी।

मेहंदी स्टेंसिल से मिनटों में बनाएं प्रोफेशनल डिजाइन

अगर आपको बिल्कुल भी मेंहदी लगाना नहीं आता है, तो सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है मेंहदी स्टेंसिल का इस्तेमाल। ये एक तरह के सांचे होते हैं, जिन्हें स्टिकर की तरह हाथ पर चिपकाना होता है। इसके बाद बस आपको ऊपर से मेंहदी अप्लाई करनी होती है और उसे सूखने के लिए छोड़ना होता है। स्टेंसिल की मदद से आप मिनटों में प्रोफेशनल मेंहदी डिजाइन बना सकती हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं।

आउटलाइन को फिल करें

अगर आप थोड़ी बहुत कोन चलाना जानती हैं लेकिन डिजाइन बनना मुश्किल लगता है, तो ये हैक ट्राई कर सकती हैं। सबसे पहले हाथ पर किसी भी डिजाइन की आउटलाइन बना लें। कोशिश करें कि हाथ का ज्यादातर हिस्सा भर जाए। आप कोई बड़ा फूल, पान का पत्ता, मोर और गोलाकार शेप बना सकती हैं। जब एक बेसिक आउटलाइन बन जाए, तो इसे कोई भी सेम डिजाइन बनाकर भर दें। इससे डिजाइन बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा।

टेप आर्ट मेंहदी लगाएं

टेप का इस्तेमाल आप मेंहदी का सुंदर डिजाइन बनाने में भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने हाथ पर एक खास पैटर्न में टेप लगानी होगी। आप टेप को लंबी-लंबी सधारियों की शेप में लगा सकती हैं या उसे गोल घुमावदार पैटर्न में स्टिक कर सकती हैं। अब इनके बीच में कोई भी सिंपल सा डिजाइन बनाकर तैयार कर लें। मेहंदी सूखने पर टेप रिमूव करेंगी, तो एक खूबसूरत पैटर्न मिलेगा।

मंडला शेप मेंहदी बनाएं

मंडला शेप मेंहदी आसानी से बन जाती है और सुंदर भी लगती है। आप सिक्के या गोल चूड़ी की मदद से गोल शेप बना सकती हैं। अब इसके चारों ओर कोई भी डिजाइन बना लें। आपको मेहंदी से भरा हुआ हाथ पसंद आता है, तो गोले के चारों तरफ फुल डिजाइन बनाती जाएं। इसके अलावा आप बिंदी, इयर बड्स और बॉबी पिन की मदद से भी डिजाइन में सुंदर डिटेलिंग एड कर सकती हैं।

(Image Credit: Pinterest)

Mehndi Design Raksha Bandhan

