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लाल लहंगे में छाईं रजत दलाल की दुल्हनिया, ब्राइडल लुक वायरल, मेहंदी का रंग और स्माइल ने खींचा ध्यान

Mar 29, 2026 03:53 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर रजत दलाल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग ऋषिकेश में सात फेरे लिए। शादी की तस्वीरों को देखने के बाद रजत की वाइफ का ब्राइडल लुक चर्चा में आ गया है और फैंस कपल्स को खूब बधाई दे रहे हैं।

लाल लहंगे में छाईं रजत दलाल की दुल्हनिया, ब्राइडल लुक वायरल, मेहंदी का रंग और स्माइल ने खींचा ध्यान

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर रजत दलाल ने गुपचुप तरीके से अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग ऋषिकेश में शादी रचाई है। उन्होंने शादी की चार खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है- जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत। फोटो वायरल होते ही फैंस-सेलेब्स रजत को बधाई दे रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं आखिर भाभी हैं कौन? खैर अभी रजत दलाल ने अपनी वाइफ की पहचान नहीं बताई है लेकिन उनका ब्राइडल लुक काफी खूबसूरत लग रहा है। लाल जोड़ा, स्टनिंग जूलरी और चेहरे का निखार उनकी खुशी को जाहिर कर रहा है। चलिए रजत और उनकी पत्नी के लुक के बारे में डिटेल में बताते हैं।

rajat dalal and his wife

रजत दलाल का शेरवानी लुक

दूल्हेराजा रजत दलाल का अंदाज बेहद शाही और क्लासिक दिखाई दे रहा है। उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर की खूबसूरत शेरवानी पहनी है, जिस पर हल्की कढ़ाई उन्हें और भी एलिगेंट बना रही है। साथ में मैचिंग साफा और उस पर लगा कलगी उनके रॉयल लुक और उभार रही है। उन्होंने गले में मोतियों की माला और फूलों की वरमाला पहनी है, जो उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही है।

rajat dalal and his wife

दुल्हनिया का ब्राइडल लुक

रजत दलाल की पत्नी का ब्राइडल लुक किसी महारानी से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने शादी के खास दिन के लिए लाल रंग का लहंगा चुना है। उन्होंने क्लासिक रेड कलर का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन जरी और बारीक कढ़ाई बेहद खूबसूरती से की गई है। लहंगे का चौड़ा बॉर्डर और उसमें बने पारंपरिक मोटिफ इसे और भी रिच लुक दे रहे हैं। उन्होंने बैक दुपट्टा भी रेड कलर का चुना है, जो रॉयल लुक दे रहा है। दुल्हन ने हैवी गोल्ड और कुंदन वर्क वाला नेकलेस पहना है, जो उनके लहंगे के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है। माथे पर सजा मांग टीका उनके चेहरे की खूबसूरती को और उभार रहा है। हाथों में लाल चूड़ा और लंबे कलीरे उनके ब्राइडल लुक को कंप्लीट कर रहे हैं।

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मेहंदी का गहरा रंग

रजत की दुल्हनिया के हाथों पर रची मेहंदी का रंग भी फैंस ने नोटिस कर लिया है। फैंस का कहना है कि रजत बीवी को खूब प्यार करते हैं, इसलिए मेहंदी का रंग गहरा हुआ है। मेकअप की बात करें तो दुल्हन ने सॉफ्ट ग्लैम लुक अपनाया है। उनकी स्किन ग्लोइंग और फ्रेश नजर आ रही है, जबकि आंखों का मेकअप थोड़ा बोल्ड रखा गया है, जो उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रहा है। उनका ओवरऑल लुक परफेक्ट दिख रहा है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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