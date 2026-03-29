लाल लहंगे में छाईं रजत दलाल की दुल्हनिया, ब्राइडल लुक वायरल, मेहंदी का रंग और स्माइल ने खींचा ध्यान
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर रजत दलाल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग ऋषिकेश में सात फेरे लिए। शादी की तस्वीरों को देखने के बाद रजत की वाइफ का ब्राइडल लुक चर्चा में आ गया है और फैंस कपल्स को खूब बधाई दे रहे हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर रजत दलाल ने गुपचुप तरीके से अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग ऋषिकेश में शादी रचाई है। उन्होंने शादी की चार खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है- जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत। फोटो वायरल होते ही फैंस-सेलेब्स रजत को बधाई दे रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं आखिर भाभी हैं कौन? खैर अभी रजत दलाल ने अपनी वाइफ की पहचान नहीं बताई है लेकिन उनका ब्राइडल लुक काफी खूबसूरत लग रहा है। लाल जोड़ा, स्टनिंग जूलरी और चेहरे का निखार उनकी खुशी को जाहिर कर रहा है। चलिए रजत और उनकी पत्नी के लुक के बारे में डिटेल में बताते हैं।
रजत दलाल का शेरवानी लुक
दूल्हेराजा रजत दलाल का अंदाज बेहद शाही और क्लासिक दिखाई दे रहा है। उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर की खूबसूरत शेरवानी पहनी है, जिस पर हल्की कढ़ाई उन्हें और भी एलिगेंट बना रही है। साथ में मैचिंग साफा और उस पर लगा कलगी उनके रॉयल लुक और उभार रही है। उन्होंने गले में मोतियों की माला और फूलों की वरमाला पहनी है, जो उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही है।
दुल्हनिया का ब्राइडल लुक
रजत दलाल की पत्नी का ब्राइडल लुक किसी महारानी से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने शादी के खास दिन के लिए लाल रंग का लहंगा चुना है। उन्होंने क्लासिक रेड कलर का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन जरी और बारीक कढ़ाई बेहद खूबसूरती से की गई है। लहंगे का चौड़ा बॉर्डर और उसमें बने पारंपरिक मोटिफ इसे और भी रिच लुक दे रहे हैं। उन्होंने बैक दुपट्टा भी रेड कलर का चुना है, जो रॉयल लुक दे रहा है। दुल्हन ने हैवी गोल्ड और कुंदन वर्क वाला नेकलेस पहना है, जो उनके लहंगे के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है। माथे पर सजा मांग टीका उनके चेहरे की खूबसूरती को और उभार रहा है। हाथों में लाल चूड़ा और लंबे कलीरे उनके ब्राइडल लुक को कंप्लीट कर रहे हैं।
मेहंदी का गहरा रंग
रजत की दुल्हनिया के हाथों पर रची मेहंदी का रंग भी फैंस ने नोटिस कर लिया है। फैंस का कहना है कि रजत बीवी को खूब प्यार करते हैं, इसलिए मेहंदी का रंग गहरा हुआ है। मेकअप की बात करें तो दुल्हन ने सॉफ्ट ग्लैम लुक अपनाया है। उनकी स्किन ग्लोइंग और फ्रेश नजर आ रही है, जबकि आंखों का मेकअप थोड़ा बोल्ड रखा गया है, जो उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रहा है। उनका ओवरऑल लुक परफेक्ट दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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