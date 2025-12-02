नीता अंबानी के हार को ब्रेसलेट बनाकर राधिका ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, हीरे-मोती जड़े स्कर्ट-टॉप पर ठहरी निगाहें

संक्षेप: राधिका मर्चेंट अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं लेकिन इस बार उनका क्रिएटिव फैशन सेंस सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि बेहद इनोवेटिव भी था। राधिका के लुक को देखकर उनका अपनी सास नीता के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग साफ नजर आता है।

मुकेश और नीता अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट अपने फैशन सेंस से हर बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाती हैं। राधिका मर्चेंट की लेटेस्ट वारयल तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। राधिका मर्चेंट अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं लेकिन इस बार उनका क्रिएटिव फैशन सेंस सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि बेहद इनोवेटिव भी था। राधिका के लुक को देखकर उनका अपनी सास नीता के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग साफ नजर आता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्रेसलेट की तरह पहना सास का नेकलेस राधिका ने अपने इस लुक में स्टाइल जोड़ने के लिए सास नीता का गोलकुंडा डायमंड नेकलेस हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहना। गोलकुंडा डायमंड बेहद दुर्लभ होता है। बता दें, कोहिनूर भी एक गोलकुंडा डायमंड ही है। राधिका का ये जेस्चर उनका अपनी सास नीता अंबानी के साथ मजबूत बॉन्ड दिखाता है।

राधिका का हाई-फैशन आउटफिट राधिक हाल ही में अपने ब्लैक ब्यूटी लुक में नजर आईं। राधिका ने वायरल तस्वीरों में अनामिका खन्ना का डिजाइनर स्लीवलेस ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ है। इस राउंड डीप नेकलाइन और पतली स्ट्रिप्स वाले क्रॉप टॉप की खासियत यह है कि इसे डायमंड, सिल्वर, एप्लीक, मोतियों और बीडवर्क वाली जूलरी से सजाया गया है। जो राधिका के रॉयल लुक को और ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत बना रहा था।

प्लेन ब्लैक स्कर्ट ने बैलेंस किया लुक राधिका ने महंगे जूलरी पीसेज से जड़े क्रॉप टॉप लुक को बैलेंस करने के लिए उसके साथ प्लेन स्कर्ट को कैरी किया। उन्होंने टॉप के साथ हाई वेस्ट स्कर्ट पेयर की है। स्कर्ट की लेंथ राधिका ने फुल ही रखी है। जिससे उनका लुक और भी ज्यादा स्टाइलिश और परफेक्ट लग रहा है।